Rafturi metalice cu o capacitate mare de sustinere

Cremaliera de tip consola este adecvata in special pentru produse lungi si voluminoase, cum ar fi lemn si otel. Se compune din suporturi cu brate proeminente. Marfurile sunt plasate pe aceste brate. Acest lucru permite depozitarea manuala si mecanica a marfurilor cu o lungime de mai multi metri care nu pot fi asezate pe un raft normal.In majoritatea depozitelor, nu numai piesele mici sunt depozitate in cutii, ci multe lucruri diferite. Rapoartele diferite ca marime si greutate, necesita, de asemenea, utilizarea diferitelor sisteme de rafturi metalice. Rafturile mari ofera spatiu pentru marfurile mari si voluminoase care nu pot fi depozitate pe niciun raft normal.Sistemele normale de rafturi metalice sunt potrivite in principal pentru articole mai mici, cu si fara ambalaj. Cu toate acestea, dimensiunile nu trebuie sa fie prea mari, altfel vor deveni rapid aglomerate si ineficiente. In acest caz, se recomanda utilizarea unui sistem mare de rafturi metalice, care are o capacitate portanta mai mare si ofera mai mult spatiu. O unitate mare de rafturi metalice este utilizata fie pentru a stoca marfuri mari, fie pentru a gazdui un numar mare de articole mai mici. Domeniile de aplicare a acestui sistem de rafturi metalice sunt foarte largi si il fac o solutie generala populara.Structura portanta a sistemului de rafturi mari consta din montanti verticali, care sunt conectati intre ei prin bare stabile orizontale. Panourile de otel sunt asezate peste stile, care la randul lor suporta sarcina reala. Distributia fortei pe bare asigura o capacitate portanta mare. Pe podea, placutele asigura un suport sigur si sunt insurubate la subsol. Acest sistem este ideal pentru depozitarea manuala a marfurilor mari si grele. Panourile din otel nu trebuie incarcate selectiv, ci mai degraba pe o suprafata mare, astfel incat, greutatea sa poata fi distribuita corespunzator. Pe el se pot depozita cutii mari, tambururi de cablu, canistre si rezervoare. Aceste articole sunt plane si incarca uniform panourile. Cu toate acestea, rafturile nu sunt in general potrivite pentru incarcarea cu stivuitoare sau alte dispozitive.Rafturile mari sunt disponibile in diferite versiuni, in functie de cerintele de spatiu. Lungimea, latimea si adancimea pot fi combinate in aproape orice mod. Aceasta inseamna ca rafturile pot fi adaptate aproape perfect la orice spatiu de depozitare disponibil. Sistemul de rafturi suporta sarcini intre 1800 kg si 2400 kg, in functie de cat de lungi sunt campurile. Sunt posibile sarcini intre 9650 kg si 10100 kg. Aceste tipuri de rafturi metalice suporta o greutate de cinci ori mai mare, fata de rafturile metalice usoare.