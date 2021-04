ReCiPSS - Sisteme circulare de servicii si produse eficiente din punct de vedere al resurselor

Pentru ReCiPSS, proiectul european de cercetare si dezvoltare, Software Imagination & Vision (SIMAVI) este principalul dezvoltator de software. Compania romaneasca supervizeaza integrarea a doua platforme - o platforma IoT pentru demonstratorul pentru "marfuri albe" si o platforma de gestionare a datelor partiale pentru demonstratorul auto. "Marfurile albe" inseamna in jargon industrial produsele electrocasnice mari, cum ar fi frigiderele si masinile de spalat, fabricate de obicei in culoarea alba. ReCiPSS inseamna "Sisteme circulare de servicii si produse eficiente din punct de vedere al resurselor" si este un proiect finantat de UE, in cadrul programului Horizon 2020, in baza acordului de finantare nr. 776577-2.Studiul de caz se va face pe doi producatori industriali de mari dimensiuni, din sectorul "marfurilor albe" si sectorul auto: Gorenje si Bosch, parteneri in proiect. Proiectul are in plus sprijinul unui consortiu unic de experti din patru institute de cercetare si noua parteneri industriali.Scopul proiectului ReCiPSS este de a implementa cu succes demonstratorii, de a dezvolta instrumente si metodologii circulare suplimentare si de a crea platforme TIC care sa permita cicluri de viata multiple pentru ambele studii de caz: monitorizarea utilizarii de la distanta in cazul masinilor de spalat, precum si colaborarea in lantul valoric in cazul pieselor auto.Gorenje a dezvoltat si implementat o solutie pay-per-wash pentru 300 de masini de spalat, in patru tari din Europa.La randul sau, Bosch a sustinut fluxul logistic invers pentru 80.000 de nuclee, permitand partilor interesate de pe piata pietelor de vanzare sa inchida bucla, utilizand un singur furnizor de servicii.Efortul depus de echipa SIMAVI, impreuna cu partenerii C-ECO, a contribuit la realizarea in aprilie 2021 a unui urias pas inainte pentru proiectul ReCiPSS si sectorul auto, in implementarea sistemelor de fabricatie circulara: demonstratorul pieselor auto a intrat in functiune la Gottingen.Pentru prima data, platforma ReCiPSS Automotive va fi utilizata si in viata reala, pentru a gestiona optiunile de returnare de la atelierele auto, la producatorul de remanufacturare, prin intermediul angrosistilor. Acest lucru va optimiza rutele logistice, va spori eficienta procesului de selectie a nucleului, va imbunatati rentabilitatea nucleului, precum si rata de acceptare.Mai mult, angrosistul va castiga mai multa transparenta asupra stocului sau complet de piese si va putea lua decizii in cunostinta de cauza in tratarea implicatiilor financiare.