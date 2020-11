Reintoarcerea la birou: norme noi de siguranta sanitara pentru angajatii din mediul business

Liviu Tudor, fondator si presedinte al Genesis Property, respectiv presedinte al RABO si presedintele in exercitiu al Comitetului Director al EPF - European Property Federation, a initiat elaborarea unui inovator set de norme de protectie, denumit IMMUNE Building Standardâ„¢ , pe care deja il testeaza in cladirile sale. Standardul include peste 100 de masuri orientate catre cresterea gradului de protectie oferit de o cladire de birouri, cum ar fi echipamentele de inalta performanta pentru filtrarea aerului la gradul de puritate tipic unitatilor sanitare de top, tehnologii AI, o camera de carantina, spatii de depozitare destinate materialelor de protectie, dar si un management dedicat monitorizarii parametrilor de siguranta sanitara. Evolutia cladirilor de birouri prin prisma acestui standard, ce implica evaluarea de catre un corp de experti si atribuirea unui calificativ de rezilienta, ar putea aduce elemente in plus in modul de proiectare si administrare al acestora.Toate acestea dovedesc faptul ca am intrat in era in care tehnologia poate suplini o mare parte din neajunsurile aduse de amenintarea unei pandemii. Cu cat vor dovedi o mai mare flexibilitate si o crestere rapida a rezilientei cu atat mai bine vor reusi actorii din zona de business sa fidelizeze angajatii din marile parcuri de birouri. In definitiv, nu putem vorbi despre o cultura organizationala atunci cand membrii companiei interactioneaza numai prin apeluri video realizate de la domiciliu. Avem datoria de a nu uita ca oamenii sunt dependenti de apartenenta la o echipa dinamica, de energia creatoare care apare numai intr-o comunitate efervescenta si dedicata unui scop comun. Mai mult, un set de norme dedicat protectiei sanitare poate dovedi altor companii ca au de-a face cu parteneri de business dedicati in mod concret sustenabilitatii, un factor de consolidare a brandului oricarui angajator.IMMUNE Building Standardâ„¢ este in curs de implementare in Novo Park si West Gate, doua parcuri de business de clasa A ce gazduiesc companii precum Luxoft, Infineon, HPE, HP, Garanti BBVA, Accenture, Societe Generale European Business Services, Ericsson, Siemens, Citibank sau Medicover. Standardul a suscitat deja un interes sporit din partea presei internationale. "Birourile nu vor arata altfel, dar marea diferenta va fi conferita de echipamentele prezente. Pe baza cercetarilor pe care le-am realizat alaturi de experti din domeniul medical si de arhitecti, am definit un standard si niste reguli de conduita dupa care cladirile de birouri ar trebui sa functioneze in viitor, astfel incat sa ofere protectie pe termen lung", spune omul de afaceri Liviu Tudor. In urma unei evaluari realizate de experti independenti, fiecare dintre cladirile unui parc de birouri pentru care se doreste obtinerea acestui standard primeste un calificativ, pe baza eficacitatii demonstrate. O constructie poate fi desemnata drept Strong, Powerful sau Resilient. Aceste calificative sunt parte a unei clasificari ce va fi actualizata in permanenta pe baza concluziilor rezultate din evolutia pandemiei. In acest moment, masurile prevazute de IMMUNE Building Standardâ„¢ sunt gandite in special pentru nevoile cladirilor de birouri, dar acestea pot fi adaptate cu mare usurinta in cazul altor tipuri de cladiri, cum ar fi retail, hospitality sau chiar institutii de invatamant.Cu totii avem speranta de a ne reintoarce in la birou in deplina siguranta. Misiunea de a pune in practica solutii deopotriva inovatoare si practice le revine antreprenorilor cu viziune. Pas cu pas, inovatia va genera incredere si angajatii valorosi pentru companii vor avea din nou curajul de a se intoarce la birou.