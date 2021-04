Roboti colaborativi - pregatiti de viitor?

Statisticile arata ca robotii, bratele robot si cobotii sunt solutiile pentru afacerile de succes.Care sunt avantajele unor roboti colaborativi ? Cum trebuie acestia selectati? Care sunt partenerii pe te poti baza in procesul de automatizare? Acestea sunt cateva dintre intrebarile la care incercam sa gasim raspunsul in randurile urmatoare. Incercam sa descoperim si care sunt provocarile automatizarii dar si care sunt estimarile specialistilor legate cum va arata oferta pe piata muncii in viitorul apropiat.Inainte de a descoperi care sunt avantajele unor roboti colaborativi, trebuie sa se faca cunostinta cu acestia. Robotii colaborativi sau cobotii sunt ganditi sa functioneze elegant in compania oamenilor. Sunt, practic, membri ai echipei. Sunt aliatii de baza care preiau din sarcinile angajatilor, oferindu-le acestora oportunitatea de a se focusa pe alte activitati. Cobotii pot prelua taskurile repetitive, dar si pe cele ce presupun precizie.Avantajele ce nu pot fi contestate tin de mentinerea fluxului de lucru, calitatea sarcinilor realizate dar si optimizarea cheltuielilor. Odata deveniti activi, robotii colaborativi devin parteneri de incredere. Pot fi utilizati in numeroase domenii, de la impachetare si insurubare, la dozare, manipulare, manevrare a obiectelor, asamblare si vopsire. Pentru domenii precum cosmetica, farmacie, medicina au devenit indispensabili. Lasand deoparte domeniile vaste in care isi gasesc utilizarea si revenind la avantaje nu putem sa nu mentionam flexibilitatea. Acestia pot fi setati convenabil si pot indeplini cu usurinta mai multe sarcini, sporind productivitatea. In contextul in care competitivitatea este tot mai mare, descoperirea unor modalitatii noi de a creste capacitatea de lucru devine amintire cu robotii colaborativi.Costurile de achizitie nu sunt mari. Daca in trecut achizitia unui brat robot, presupunea un efort financiar mare, acum lucrurile sunt diferite. Noile tehnologii dezvoltate de companiile din domeniu, printre care si Universal Robots, fac ca robotii colaborativi sa fie accesibili.Nu mai trebuie punctate alte avantaje ale robotilor, studiile arata clar ca acestia reprezinta viitorul. Pentru a maximiza potentialul acestora este recomandat sa se aleaga solutiile personalizate. Universal Robots ofera mai mult decat o simpla automatizare, asigura solutii personalizate pentru fiecare partener in parte. Practic, propunerile Universal Robots schimba modul in care oamenii si cobotii colaboreaza. Solutiile recomandate sunt flexibile si isi gasesc aplicabilitatea in numeroase situatii.Cobotii trebuie selectati in functie de particularitatile afacerii. Sunt disponibili in numeroase dimensiuni si au structuri diferite. Selectarea si setarea acestora sunt sarcini ce trebuie realizate avand consilierea specialistilor.Universal Robots este o companie a carei activitate este orientata catre dezvoltarea de tehnologii noi, care faciliteaza automatizarea. Robotii, cobotii si bratele robotice dezvoltate sunt solutiile ideale pentru companiile mici si mijlocii care isi doresc sa se auto-depaseasca si vor sa evolueze intr-un mediu competitiv. Universal Robots nu ofera doar flexibilitate si randament, dar si solutii inovatoare. Cercetarile constante in domeniul roboticii contribuie la dezvoltarea de proiecte noi, gata sa raspunda nevoilor pietei.Provocarile automatizarii sunt numeroase, de la cele legate de costuri si implementare, la cele ce tin de adaptarea angajatilor la noile conditii. Trebuie sa recunoastem ca in Romania automatizarea este insuficient exploatata, iar randamentul de lucru este scazut si oamenii reticenti la inovatie. In contextul in care resursa umana este tot mai mica si calitatea sarcinilor realizate indoielnica, integrarea robotilor colaborativi pare tot mai tentanta.