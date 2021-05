Grupul Romgaz a inregistrat o scadere de 19% a profitului in primul trimestru, in timp ce cantitatea de gaze livrata creste cu 14%

Grupul Romgaz este format din Romgaz SA, ca societate mama, Filiala de Inmagazinare Gaze Naturale Depogaz Ploiesti, filiala detinuta in proportie de 100% de Romgaz si asociatii SC Depomures SA (40% pondere in capitalul social) si SC Agri LNG Project Company SRL (25% pondere in capitalul social)."Grupul Romgaz a inregistrat in primul trimestru al anului 2021 o cifra de afaceri de 1.327.200 lei, in scadere cu 7,21%, respectiv 103,1 milioane lei, comparativ cu cea realizata in primul trimestru al anului 2020. Cu toate acestea, cantitatea de gaze livrata a fost mai mare in trimestrul 1 2021 cu 14,12% fata de trimestrul 1 2020. In 2021 grupul a incasat o parte din creantele depreciate la finalul anului 2020, ceea ce a dus la un castig net din ajustarile de depreciere de 31,6 milioane lei. (...) Profitul net consolidat de 463,8 milioane lei a fost mai mic cu 18,91%, respectiv 108,2 milioane lei, comparativ cu perioada similara a anului anterior", arata compania.Consumul de gaze naturale estimat la nivel national pentru trimestrul 1 2021 a fost de circa 49 TWh, fiind cu aproximativ 6% mai mare decat cel inregistrat in trimestrul 1 2020. Productia de gaze naturale a fost de 1,31 miliarde metri cubi, fiind cu3,7%, respectiv 50,8 miloane mc sub cea inregistrata in primele trei luni din 2020.Cantitatea de energie electrica emisa a fost de 185,8 GWh, cu 22,67% mai mica fata de perioada similara a anului trecut (240,3GWh). Cantitatea de energie electrica produsa a fost de 202,1 GWh in primele trei luni din acest an, cu 21,96% mai mica fata de perioada similara a anului trecut (258,9 GWh), diferenta fata de energia emisa in Sistemul Energetic National reprezentand consumul propriu tehnologic al termocentralei.Consumul de gaze naturale estimat la nivel national pentru primul trimestru a fost de 49,13 TWh, cu aproximativ 6% mai mare decat cel inregistrat in trimestrul 1 2020, din care circa 9,66 TWh a fost acoperit cu gaze din import iar diferenta de 39,47 TWh cu gaze din intern, la care Romgaz a participat cu 18,14 TWh, ceea ce reprezinta 36,92% din consumul national si 45,96% din consumul acoperit cu gaze din intern. Cota de piata a Romgaz a crescut cu 2,5% fata de cota de piata inregistrata in trimestrul 1 2020.Romgaz are 5.700 de angajati si o capitalizare de 12,71 miliarde lei. Filiala Depogaz are circa 500 de salariati Compania de stat si-a planificat investitii de 15,69 miliarde lei pana in 2025, cea mai mare parte in parteneriate privind proiecte offshore in Marea Neagra. Din aceasta suma, in productia de energie electrica compania vrea sa investeasca 3,66 miliarde lei, in centralele electrice de la Iernut si Mintia, dar si in surse regenerabile de energie.Romgaz este cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania. Compania este admisa la tranzactionare pe piata Bursei de Valori din Bucuresti (BVB) si a Bursei din Londra (LSE). Actionar principal este statul roman cu o participatie de 70%.