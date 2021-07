Sfaturi pentru proprietarii de magazine mici

Fie ca este vorba de un magazin de cartier sau unul mixt, de dimensiuni mai mari, pentru a castiga cat mai multi clienti, trebuie sa te concentrezi pe a face o impresie cat mai buna. Acest lucru inseamna servicii de calitate, atentie la detalii, preturi atractive, dar si oferte care fidelizeaza publicul tinta. De asemenea, organizarea in spatiul pe care il ai la dispozitie poate influenta experienta clientilor, in special in aceasta perioada. Pentru a evita aglomeratia, vei avea nevoie de un spatiu cat mai mare si aerisit, dar si de implementarea unor elemente atat de necesare in pandemie. De la aparate cu dezinfectant la semne instalate pe podea pentru distantarea fizica, toate acestea vor face experienta celor care-ti trec pragul mai placuta si sigura. De asemenea, asigura-te ca afisezi corect toate preturile produselor, pentru a nu exista confuzii ulterioare. Alege unde calitate, pe care angajatii tai il pot folosi usor si cat mai rapid. Echipamentul de care dispui poate face diferenta in ceea ce priveste productivitatea si calitatea serviciilor oferite.Munca de vanzator poate parea floare la ureche, dar este un job solicitant, iar ca proprietar de magazin ai nevoie de angajati cu abilitati dezvoltate de comunicare. Un astfel de post presupune contact direct cu clientii, iar felul in care se comporta angajatii tai reflecta imaginea magazinului. Este important sa-ti pregatesti bugetul pentru salarii atractive si sa fii cat mai atent la procesul de selectie. Indiferent de tipul de magazin, ce produse sau articole vinzi, angajatii trebuie sa cunoasca bine activitatea, preturile si sa poata face recomandari relevante clientilor. De asemenea, vanzatorii au nevoie de soft skills care ii fac amiabili si placuti, in special in cazul magazinelor de cartier, pentru a fideliza clientela. Vanzatorii sunt cartea de vizita a unui magazin, iar acestia trebuie sa fie disponibili sa ofere informatii fiecarui cumparator.Comportamentul clientilor unui magazin este direct influentat de preturile pe care le ofera acesta. Vei fi tentat sa maresti preturile imediat ce observi ca afacerea ta capata succes si se indreapta spre profit constant, dar este recomandat sa astepti inainte de a face acest pas. Cumparatorii cauta mereu echilibrul intre calitate si pret, iar daca serviciile tale sunt de top, acestia vor continua sa se intoarca. Insa atunci cand maresti preturile, clientii tai vor cauta preturi accesibile la competitorii directi. Trebuie sa cunosti cat mai bine optiunile pe care le au acestia daca decizi sa maresti preturile si sa optezi pentru o crestere graduala, care sa se simta cat mai putin pe chitanta finala. Nu risca sa pierzi clientii care vor prefera servicii sub cele oferite de tine, dar la preturi mult mai bune.Un magazin poate deveni o afacere prospera daca alegi cu atentie locatia si daca ai un plan bine stabilit. Nu uita sa faci modificari si pe parcurs si sa oferi servicii din ce in ce mai bune.