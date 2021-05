SIMAVI, in parteneriat cu specialisti din intreaga Europa, securizeaza aplicatiile de e-commerce

Dupa 10 luni de lucru in cadrul proiectului H2020 Securitatea end-to-end a ecosistemului de comert electronic si servicii de livrare a pietei unice digitale (ENSURESEC), partenerii au atins, cu definitia arhitecturii platformei, a doua etapa majora in dezvoltarea unei solutii cibernetice pentru protejarea peisajului comertului electronic.Consortiul format din 22 de parteneri din 14 tari europene lucreaza impreuna la un set complet de instrumente de securitate pentru platformele de comert electronic, care ofera atat furnizorilor, cat si clientilor finali, o protectie eficienta pentru datele si produsele lor. In acest fel, proiectul isi propune sa contribuie la viziunea europeana a unei piete unice digitale fiabile si de incredere.ENSURESEC, ca solutie socio-tehnica pentru protejarea activitatilor de comert electronic de pe piata unica digitala europeana, combina un set de instrumente de protectie a comertului electronic open-source automat si distribuit, inclusiv monitorizarea cibernetica a amenintarilor si evaluarea impactului, cu o campanie de formare la scara larga si sensibilizare pentru a educa IMM-urile si cetatenii din domeniul comertului electronic cu privire la securitatea cibernetica si pentru a imbunatati rezistenta ecosistemului.La nivelul tehnic al setului de instrumente, instrumentele si tehnicile de ultima generatie sunt integrate intr-o platforma, astfel incat operatiunile de comert electronic sa fie protejate atat din proiectare, cat si prin masuri continue de monitorizare, raspuns, recuperare si atenuare in timpul rularii. Tehnologia de ultima generatie ofera o pista foarte usor de verificat in cazul unui audit a incidentelor de securitate, precum si un sistem descentralizat de gestionare a identitatii, asigurand increderea si transparenta operatiunilor si imuabilitatea informatiilor. Aceasta combinatie de instrumente individuale si activitati de constientizare acopera urmatoarele trei domenii pentru a oferi o abordare cuprinzatoare: Prevenire si Monitorizare, Raspuns si Atenuare, Constientizare si Formare.Dupa finalizarea evaluarii riscului ecosistemului, care a fost prima etapa majora, in octombrie 2020, o echipa de parteneri ENSURESEC a inceput sa lucreze la sarcinile necesare pentru urmatoarea etapa majora, definirea arhitecturii platformei. Adrian Bradu, de la liderul pachetului de lucru SIMAVI, este multumit de progres: "Suntem atat de bucurosi ca toti partenerii au colaborat atat de bine si au finalizat etapa la timp, in ciuda dificultatilor intampinate legate de conditiile de munca la distanta. Munca noastra privind analiza cerintelor si definirea specificatiilor tehnice si a cazurilor de utilizare este elementara pentru arhitectura proiectelor."Echipa responsabila pentru platforma integrata a analizat constrangerile sociale, de confidentialitate, etice si legale, precum si cele mai bune practici pentru a furniza cerintele pentru dezvoltarea unei platforme sigure, care sa respecte legislatia relevanta. Aceste cerinte vor fi utilizate pentru a ghida comportamentul pilotilor ENSURESEC.In paralel cu identificarea cerintelor legale si etice, echipele tehnice au lucrat indeaproape cu utilizatorii finali pentru a potrivi capacitatile potentiale ale proiectului cu nevoile reale ale practicienilor. Colaborarea stransa in aceste sarcini le-a permis membrilor consortiului sa adune toate cerintele si datele necesare pentru a defini scenarii credibile pentru cazurile de utilizare ale proiectului. In plus, expertii au stabilit cerintele tehnice corespunzatoare pentru componentele individuale ale platformei. Cazurile de utilizare care vor fi acoperite de platforma si componentele sale au fost specificate si adaptate pentru a indeplini cerintele pietei europene actuale.Dupa atingerea acestei etape importante, echipele vor aborda urmatoarele doua etape ale proiectului: testarea initiala a componentelor si platformei si dezvoltarea prototipurilor instrumentelor.Website ENSURESEC: http://www.ensuresec.eu/ Pentru a fi la curent cu ultimele stiri despre proiect, va invitam sa ne urmariti pe Social Media:LinkedIn - ENSURESEC Twitter - ensuresec_eu Despre ENSURESECENSURESEC este un proiect in desfasurare in cadrul programului UE Orizont 2020 sub acest subiect SU-INFRA01-2018-2019-2020 - Prevenirea, detectarea, raspunsul si atenuarea amenintarilor fizice si cibernetice combinate pentru infrastructura critica din Europa , si parte a programelor H2020-EU.3.7.4. - Imbunatatirea securitatii cibernetice si a H2020-UE.3.7.2. - Protejati si imbunatatiti rezilienta infrastructurilor critice, a lanturilor de aprovizionare si a modurilor de transport . ENSURESEC a debutat la 1 iunie 2020 si se va incheia la 31 mai 2022, fiind coordonat de INOV, Portugalia.Acest proiect a primit finantare din programul de cercetare si inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 in cadrul acordului de subventionare nr. 883242.