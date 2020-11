Solutia OPAL de managementul luptei descentralizat a IAI modifica regulile de lupta

Inaugurat pentru prima data in aprilie 2019, OPAL este conceput pentru a permite luptatorilor sa raspunda eficient la amenintarile de lupta caracterizate de tinte critice in timp (TCT- time-critical targets), precum si fortelor care opereaza, atat impreuna cu alte unitati, cat si in zone indepartate, departe de acoperirea centrelor de comanda-control, conform celor mentionate de Barak Israel, manager linie de produse la Aviation Group, IAI."Lupta moderna este foarte dinamica. Daca nu se raspunde imediat, tinta va disparea", a declarat Israel. Potrivit lui Israel, este un situatie dureroasa actuala pentru fortele militare ale caror platforme de lupta nu sunt capabile sa comunice direct intre ele din cauza lipsei de conectivitate care exista intre avioanele de vanatoare de generatia a patra si a cincea.Nevoia de a distribui informatii intre diferite forte, de a vedea aceeasi imagine situationala si de a vorbi aceeasi limba a fost forta motrice a dezvoltarii OPAL. OPAL permite utilizatorilor sa distribuie o imagine comuna a spatiului de lupta in timp real, sa se conecteze nu numai prin descrieri verbale, ci si prin imagini, partajare video sau prin schimb de date.OPAL creeaza conectivitate in retea si permite partajarea datelor intre toti membrii unei forte de lupta, indiferent daca sunt aero purtati, navali sau terestri. OPAL utilizeaza software definite radio si legaturi de date existente pentru a partaja cantitati mari de date in timp real, in conformitate cu nevoile operationale, permitand utilizatorilor finali sa ia masuri rapide si relevante.Una dintre capabilitatile unice din stratul de retea OPAL este ca permite comunicarea in timp real. Spre deosebire de legaturile de date traditionale care ofera rate de actualizare de cateva secunde, reteaua OPAL in timp real este utilizata pentru a preveni coliziunile din aer intre avioanele de vanatoare care zboara in formatiuni apropiate, printre alte cazuri de utilizare critice in timp.Dezvoltat in ultimii 15 ani folosind arhitectura deschisa, OPAL a fost inspirat de arhitectura deschisa Android, preferata fata de solutiile sistemelor militare traditionale care utilizeaza resurse bazate pe hardware, care necesita fiecare dezvoltare de software dedicat. "Am luat conceptul Android si l-am adus la lupta centrata pe retea. OPAL poate fi instalat pe orice platforma - aeronave, elicoptere, UAV-uri, vehicule, centre C2 sau nave. Folosind aplicatii dezvoltate de utilizator, OPAL poate aduce noi capacitati operationale prin aceasta infrastructura si o face partajabila, similara cu modul in care functioneaza aplicatiile pentru smartphone-uri", a spus Israel.OPAL include o gama de solutii hardware, in functie de platforma si cerintele utilizatorului final. Aceste platforme hardware se bazeaza pe arhitectura middleware software optimizata, denumita Application Framework. Cadrul de aplicatii ofera servicii standard care raspund cerintelor diferitelor capabilitati operationale (sau aplicatii). Sistemul se conecteaza la magistrala de date a platformei si partajeaza datele platformei prin intermediul comunicatiilor radio integrate sau complementare care conecteza utilizatorii finali. OPAL ofera functii de procesare si grafica avansate, oferind servicii esentiale pe campul de lupta membrilor participanti. OPAL se asigura ca informatiile ajung la punctul final tinta in timp real, indiferent de interval, interferente fizice sau electromagnetice, conditii meteorologice sau de sarcina operationala."Partajarea exacta a datelor in timp real imbunatateste semnificativ eficienta si supravietuirea fortelor de lupta. Implicatiile pentru aplicatii complexe, inter-forte, precum sprijinul aerian strans, sunt imense. "Schimba complet doctrina", a declarat Israel.OPAL ofera clientilor un grad ridicat de independenta operationala. Dupa implementarea initiala a sistemului, clientii pot utiliza capabilitatile operationale de la IAI sau isi pot dezvolta independent propriile aplicatii, bazandu-se pe infrastructura de dezvoltare a aplicatiilor OPAL furnizate de IAI. Clientii au optiunea de a comanda sistemele radio si legaturile de date IAI, ca parte a sistemului OPAL de management a luptei, sau pot achizitiona sistemul OPAL, in timp ce isi pot utiliza comunicatiile radio existente, retelele de legaturi de date, senzorii si sistemele proprii."In ceea ce priveste doctrina operationala, o caracteristica majora a OPAL este capacitatea de a introduce noi capabilitati intr-un timp foarte scurt", a spus Israel. "Odata ce sistemul este implementat, clientii sunt capabili sa isi dezvolte si sa implementeze in mod independent propriile capabilitati."OPAL este validat si functional pe avioane de vanatoare, avioane de antrenament, tancuri, elicoptere, avioane de misiune, centre de comanda si control si nave, precum si pe alte platforme.