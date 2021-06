Primul grup de moda strain venit in Romania dupa Revolutie isi lichideaza toate afacerile

Grupul italian de moda Stefanel, primul retailer strain venit in Romania dupa Revolutie, in 1991, si, astfel, un deschizator de drumuri pentru retailerii straini din industria modei, a semnat actele pentru dizolvarea si lichidarea filialei locale. Operatiunea va fi derulata fara numirea unui lichidator, releva date analizate de Profit.ro. In februarie, grupul italian de moda Stefanel se pregatea sa isi inchida toate magazinele din Romania, afacerea fiind preluata de un alt retailer italian de moda, dar cu preturi reduse, OVS, controlat de fondul de investitii italian Tamburi Investment Partners.In contextul acestei tranzactii, toate cele 10 magazine din Romania vor fi inchise in perioada urmatoare, afectand aproximativ 50 de angajati. Stefanel, o afacere de familie lansata in 1959, a intrat in insolventa si administrare judiciara in septembrie 2019, fiind scoasa la vanzare in vara anului trecut.In anii '90, grupul Stefanel avea peste 1.000 de magazine in 56 de tari, dar datoriile acumulate in ultimii ani, culminand cu restrictiile introduse de autoritati in pandemie, care au fortat inchiderea magazinelor, au redus numarul unitatilor la circa 400 de centre in doar 13 tari.