Târguri și expoziții: merită efortul depus?

Și vei vrea să fii pregătit pentru asta, în special pentru că primele târguri expoziționale post Covid-19 vor avea loc în curand. Pentru antreprenorii din fiecare industrie, expozițiile comerciale reprezină o idee mare, tentantă, dar uneori copleșitoare. Pe de o parte, acestea reprezintă o oportunitate pentru parteneri, utilizatori finali și presă. Pe de altă parte, costurile asociate târgurilor sunt uneori descurajante pentru companiile mai mici și pentru startup-uri, iar antreprenorii deseori nu știu de unde să înceapă: găsirea standului, folosirea unui, conceperea unei strategii cap-coadă pentru eveniment.Până la urmă, care este treaba cu târgurile? Sunt atât de grozave pe cât par? Merită banii și efortul? Răspunsul scurt este da - dacă este potrivit pentru afacerea dvs. Trucul pentru a avea un succes real este să găsești târgul expozițional potrivit pentru început. La fel ca în majoritatea strategiilor de marketing și PR, definirea pieței țintă este cel mai important pas pregătitor pentru a profita la maximum de experiența dvs. la expoziție.În timp ce accentul dvs. este pus pe propriul produs și pe interacțiunile și perspectivele la târg, a fi în imediata apropiere a altor companii care comercializează aceleași produse sau servicii este un bonus. Vă oferă posibilitatea de a descoperi ceea ce este nou și interesant pe piață, astfel încât să puteți veni cu un plan de contracarare a acestuia.Aceeași competiție și tehnologie nouă pe care le puteți observa atrage o altă mulțime de interes clar - media. Fie că vorbim despre social media sau pur și simplu site-uri cu o autoritate mare în domeniul dumneavoastra, o mare concentrație de reporteri/infleunceri care scriu în mod specific despre industria dvs. este o oportunitate excelentă pentru proprietarii de afaceri de a o valorifica. Dacă reușiți să obțineți câteva interviuri sau chiar mențiuni într-o poveste mai largă, expoziția comercială devine una dintre cele mai ieftine moduri de a face PR și marketing. Trimiterea unui comunicat de presă bine elaborat sau chiar o „alertă media” din timp, vă poate ajuta să profitați la maximum de atenția mass-media la un eveniment comercial.În timp ce funcția principală a unei expoziții este de a vă prezenta produsul în fața unui public țintă, târgurile sunt, de asemenea, un loc excelent pentru a întâlni alți antreprenori al căror business reprezintă vânzarea de produse și servicii complementare pentru dvs. În multe cazuri, un om de afaceri creativ poate lua acești potențiali concurenți și poate combina idei pentru a face ambele companii să aibă mai mult succes decât au avut înainte. Aveți grijă de felul în care vă prezentați la un astfel de târg, în așa fel încât să puteți fi descoperit la rândul dumneavoastră de către un posibil partener. De exemplu, un pop up textil curb ar putea avea un efect mult mai sporit, și v-ar putea ajuta să ieșiți în evidență.Înainte de a participa la o expoziție, stabiliți care sunt obiectivele care ar putea merita tot efortul depus. Gândiți-vă inclusive la clienți potențiali, acoperirea media, clienți noi, parteneriate etc. Nu vă depășiți bugetul cu sponsorizări inutile, publicitate suplimentară sau alte costuri extra nejustificate. Un efort bun de PR vă va oferi acoperirea de care aveți nevoie fără a cheltui mai mulți bani. Stabiliți obiective solide și evaluați în mod constant, astfel încât fiecare eveniment să fie un element constitutiv pentru afacerea dvs. Formtex vă stă la dispoziție cu sisteme expoziționale premium, pop up textile sau standuri expoziționale modulare care vă vor ajuta în prezentarea companiei dumneavoastră în cadrul unei expoziții.