Terasa de iarna perfecta se acopera cu pergole de la Sun Leader

Amenajarea unei terase care sa poata fi folosita si in sezonul rece este o provocare atat pentru cei care vor sa o amplaseze intr-un spatiu rezidential, cat si pentru antreprenorii din domeniul HoReCa sau al organizarii de evenimente. Sun Leader are solutiile perfecte pentru acoperirea teraselor si ingineri care vor pune in practica proiectul la care visezi.

Terasele multifunctionale, care pot fi folosite si vara, si iarna, sunt la mare cautare in ultimii ani. Trendul a luat o amploare deosebita in pandemie, patronii de localuri cautand solutii pentru a-si mentine afacerile deschise si atunci cand activitatea in interior a fost interzisa sau limitata de restrictii.

De ce ai nevoie pentru o terasa multifunctionala

Terasele care pot fi folosite atat in sezonul cald, cat si in sezonul rece se bazeaza pe o tehnologie care permite ca ele sa fie deschise, semideschise sau inchise, in functie de conditiile meteo si de preferinte.

Pentru a obtine o terasa multifunctionala ai nevoie de o pergola retractabila si de inchideri laterale, iar Sun Leader are solutiile perfecte, fie ca doresti o terasa independenta, fie una anexata la o cladire.

Pergole Vault, ideale pentru terase independente

O terasa independenta este cea mai buna idee pentru o casa cu o curte generoasa, in care vrei sa te intalnesti cu familia si prietenii si in sezonul rece, dar si pentru o pensiune de la munte, care se pregateste sa isi deschida portile pentru turisti de Sarbatori si nu vrea ca intemperiile sa strice atmosfera.

Pergolele de tip Vault sunt perfecte pentru a acoperi o terasa de evenimente, spre exemplu, sau pe cea a unui restaurant sau hotel, avantajul lor fiind ca nu au nevoie de stalpi interiori de sutinere. Curbata si cu un aspect echilibrat, o pergola retractabila Vault se monteaza pe capriori din aluminiu si poate avea o deschidere maxima admisa de 11 metri; acoperisul se retrage lateral atunci cand se doreste un spatiu deschis si se inchide cu usurinta daca vremea se schimba brusc sau atunci cand anotimpul o impune. O pergola Vault poate fi si alipita unei cladiri cu o esplanada generoasa si chiar pe terase aflate la etaj. Cu pereti din sticla glisanta montati pe structura din aluminiu poti obtine o terasa semideschisa sau inchisa atunci cand vremea de afara devine mai putin prietenoasa, iar evenimentele organizate aici vor fi extrem de placute.

Mai putin intalnita, dar deosebit de eleganta este si pergola Vault Variance, potrivita pentru terase comerciale, in forma de umbrela curbata, cu extremitatile nedelimitate.

Vrei o terasa multifunctionala? Trebuie sa spui doar ce vrei, iar Sun Leader pune in aplicare totul, la milimetru. Oferta de pergole pusa la dispozitia celor interesanti este una variata, pentru toate gusturile si bugetele: pergole Spline, curbate si care pot fi atasate unui perete de sprijin, pergole Flat, simple si sigure, sau pergole bioclimatice, cu lamele retractabile si rotative, care au cea mai mare rezistenta la zapada.

Pergola nu este o tehnologie noua, ea fiind folosita inca de la inceputurile civilizatiei pentru acoperirea teraselor. In zilele noastre, insa, ele sunt mult mai rezistente, actionate electric si satisfac cele mai moderne nevoi, in orice anotimp.