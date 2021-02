TESLA si-a deschis primul birou din Bucuresti, in Sectorul 4

La inceputul lunii ianuarie Tesla a actualizat lista oraselor unde va construi statii de tip Supercharger. Prima statie ar urma sa fie gata in primul trimestru al acestui an in Timisoara, potrivit planului Tesla. In trimestrul al doilea Tesla are in plan sa deschida statii de incarcare si in Sibiu, Pitesti si Bucuresti. Initial compania condusa de Elon Musk avea planuri de a construi statii pentru superchargere in Craiova, Bucuresti si Braila.Anuntul a fost facut de primarul sectorului 4 Daniel Baluta, pe Facebook