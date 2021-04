Tohani Romania a produs 1 milion de sticle de Feteasca Neagra in 2020

Feteasca Neagra Tohani, vedeta internationala

Consumatorul roman de Feteasca Neagra

Cu investitii totale de 6 milioane de euro in acest soi, Tohani Romania isi propune sa faca din Feteasca Neagra un brand de tara, punand totodata Romania pe harta viticola mondiala. Povestea vinului din soiul Feteasca Neagra produs de Tohani Romania a inceput acum mai bine de 25 de ani, odata cu ambitia proprietarului domeniului viticol, Virgil Mandru, de a face din acest soi autohton un vin de elita la nivel mondial.Investitia in podgoria de Feteasca Neagra s-a ridicat la 3 milioane de euro, in timp ce linia de vinificatie dedicata a necesitat o investitie de 1 milion de euro. Pentru sustinerea vinurilor produse cu acest soi - prin marketing local si prezenta internationala - s-au alocat 2 milioane de euro.Astazi, Feteasca Neagra a devenit vedeta podgoriei, in 2020 reprezentand 75% din totalul de vin rosu vandut de Tohani. Productia de anul trecut a atins un nou record, fiind imbuteliate 1 milion de sticle de vin cu eticheta Feteasca Neagra.La nivel international, Feteasca Neagra a devenit cel mai cunoscut si cerut soi romanesc, fiind preferat pe pietele din SUA, China, Marea Britanie, dar si in tari cu traditie, cum ar fi Italia si Spania. In ultimii ani a inceput sa creasca cererea si in tari exotice precum Brazilia si Thailanda. De altfel, varful de gama produs din acest soi romanesc la Tohani, Apogeum Feteasca Neagra, vin produs in serie limitata, a castigat multiple medalii internationale la concursuri de vin de pe toate continentele, fiind in prezent cotat in top 1% cele mai bune vinuri la nivel mondial*.Au fost necesari 15 ani de munca pana sa consider ca am ajuns la un rezultat demn de asteptarile noastre. Am inceput din vie, am muncit pamantul, am replantat zone intregi cu Feteasca Neagra, am investit foarte mult in specialisti si in tehnologie. In 2011 am obtinut prima medalie de aur, la nivel international, pentru Feteasca Neagra produsa la Tohani. A fost anul lansarii unui vin deja emblematic pentru noi - Apogeum Feteasca Neagra. Misiunea noastra este sa facem din Feteasca Neagra de Tohani un soi referinta pentru Romania in plan international. Am inceput timid, insa piata a testat, iar acum avem cresteri semnificative peste granite, a explicat Virgil Mandru, CEO Tohani Romania.In Romania, Feteasca Neagra a devenit cel mai popular soi de vin rosu, fiind consumat in principal de publicul din generatiile X si Millenials, din mediul urban, care isi doresc sa invete despre vin si sa sustina producatorii locali.La nivel national, zonele in care se consuma cel mai frecvent Feteasca Neagra de Tohani sunt Bucuresti, Prahova, Cluj si Brasov.Evolutia vinului Feteasca Neagra a mers mana in mana cu evolutia consumatorului. Daca acum 15 ani, consumatorul era unul conventional, clasic, chiar putin invechit, azi Feteasca Neagra este consumata de un public tanar, educat, modern, care cauta soiuri autohtone, vrea sa descopere vinuri de traditie si isi doreste sa consume si sa sustina produse si producatori romani, a declarat Virgil Mandru, CEO si proprietar al Tohani Romania.Cu calitati care o fac comparabila cu cele mai cunoscute soiuri internationale, Feteasca Neagra are o inconfundabila nota originala. In timp ce anumiti experti compara culoarea si corpul acestui soi romanesc cu ale unui Cabernet Sauvignon din Bordeaux, dar si cu finetea unui Pinot Noir din Bourgogne, aceasta poarta si o amprenta clara fructata, cu aroma de prune uscate si note condimentate, tainuri catifelate si elegante. Acestea sunt cateva dintre calitatile care confera soiului Feteasca Neagra potentialul de a deveni soiul reprezentativ pentru tara, punand Romania pe harta internationala a vinului.Astfel, pentru 2021, Tohani Romania isi propune sa mentina productia de Feteasca Neagra la circa 1 milion de sticle, ajungand pe buzele a tot mai multi iubitori de vin prin cele 6 etichete ale sale precum Mosia de la Tohani, Mosia de la Tohani Special Reserve, Domeniile Tohani, Princiar, Valahorum.