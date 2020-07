Tranzactiile online in crestere cu 44% in primul semestru din 2020

"La nivelul celor aproximativ 1.500 de magazine din Romania active pe platforma MerchantPro, numarul tranzactiilor a crescut in luna iunie cu aproximativ 50% fata de perioada similara din 2019. Din perspectiva valorica, dinamica este mult mai mare, cresterea inregistrata fiind de 95% fata de iunie 2019. Se remarca o dinamica speciala si in evolutia cifrelor de la saptamana la saptamana, in perioada 15-21 iunie cresterea fiind de 182% fata de perioada similara a anului trecut. De asemenea, pe intregul interval ianuarie - iunie 2020 se observa o crestere de 44% in numarul comenzilor, respectiv de 62% in valoarea acestora, fata de perioada similara a anului trecut. Totodata, valoarea medie pe comanda a crescut cu 12% in intervalul mentionat", se mentioneaza intr-un comunicat de presa.Magazinele online active care utilizeaza platforma MerchantPro in Romania au listate un numar total de peste cinci milioane de produse.MerchantPro a raportat, in 2019, o cifra de afaceri de 500.000 de euro, in crestere cu 15% fata de anul anterior.MerchantPro este noua identitate a platformei autohtone ShopMania Biz, ce este folosita la nivel regional. Peste 5.000 de magazine online i-au utilizat functionalitatile in cei peste 10 ani de prezenta pe piata.ShopMania Net a avut o cifra de afaceri de un milion de euro, in 2019. Compania opereaza comparatorul de preturi Shopmania.ro si platforma de e-commerce MerchantPro, care reprezinta 50% din business.