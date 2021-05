Umbrarescu, cifra de afaceri de patru ori mai mare in pandemie. Contractele pentru construirea autostrazilor i-au sporit averea

Spedition UMB, una din companiile de constructii detinute de familia Umbrarescu din Bacau, si-a majorat cifra de afaceri de aproape patru ori in 2020 fata de anul precedent, depasind astfel pragul de un miliard de lei, dupa cum arata datele disponibile pe site-ul Ministerului de Finante. Profitul a urcat si el, de la 500.000 de lei in 2019 la peste 31,1 mil. lei anul trecut, dar numarul de angajati s-a mentinut sub 50, potrivit aceleiasi surse."Saltul facut de Spedition UMB vine in contextul in care familia Umbrarescu si-a adjudecat cele mai mari contracte de achizitii publice incheiate de CNAIR (Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere) in 2020. Proiectele au fost castigate prin intermediul a doua firme (Spedition UMB si Sa & Pe Construct) si cumuleaza o valoare de peste 1,66 mld. lei."Perla coroanei" este contractul pentru proiectarea si executia autostrazii Brasov - Targu-Mures - Cluj - Oradea, unde Spedition UMB este responsabila de cateva tronsoane.