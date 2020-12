Cat costa sa faci baie cu apa calda la hotel in Bucuresti: "Un client ne-a spus ca vrea abonament saptamanal"

Cat costa un dus cald la hotel

Cat stau clientii pentru un dus

Directorul Hotelului Unique din Bucuresti oferta cetatenilor din oras interesati de posibilitatea sa se cazeze pret de cateva ore pentru o baie cu apa calda.Ideea a fost lansata in contextul in care zeci de mii de bucuresteni nu au apa calda si caldura.Totul a pornit in data de 9 decembrie, cand un client a venit la un hotel din zona centrala a Capitalei si a spus ca nu vrea o camera pentru o noapte, ci doar pentru un dus cald. Managerul nu a stat mult pe ganduri si i-a facut o oferta "mai ampla"."Ideea ne-a venit de la un client care a spus ca vrea si un abonament saptamanal", a explicat managerul hotelului, Andreea Micu.Apoi, ideea s-a transformat intr-o oferta."Ajutam Bucurestenii... ce nu au Apa si Caldura de cateva zile... cu Apa Calda si Caldura de la Hotel Unique. Pastrati-va in forma si curati!", se arata intr-un anunt postat pe pagina de Facebook a hotelului.Astfel ca, cine vrea sa faca un dus cald si sa petreaca cateva ore intr-o camera incalzita, sa bea o cafea sau un ceai cald, in conditii de hotel, trebuie sa scoata din buzunar 170 de lei."Nu cronometram cat sta fiecare persoana. Nu este vorba de minute sau de ore, nici nu contorizam apa folosita. Oferta include mai mult decat un dus. Include efectiv folosirea unei camere de hotel, cu facilitatile respective: incalzire, aer conditionat, internet,wirelles, minibar, ceai sau cafea din partea casei si, bineinteles, consumabilele pentru baie, sapun, sampon, feon, prosoape, papuci, halate de baie", a spus managerul hotelului.Reprezentanta unitatii hoteliere spune ca de obicei persoanele care vin stau cateva ore si nu sta nimeni la usa sa le spuna cand sa plece acasa. Dupa fiecare client camera este sterilizata cu lampa cu ultraviolete germicidale, virucide si ozon. De asemenea, o camera folosita este lasata si 24 de ore libera, inainte sa fie ocupata de un alt client."Cativa au venit deja, si alti cativa si-au facut rezervari. Lumea este inca circumspecta. Au venit in general sot si sotie. Am avut atat cupluri de tineri, cat si de varstnici", a mai spus managerul Andreea Micu.Reprezentanta hotelului a mai spus ca va mentine oferta atat timp cat este nevoie: "pana vine apa calda in Bucuresti".Deja oferta a fost preluata si de alte hoteluri din Bucuresti, potrivit managerului Andreea Micu.