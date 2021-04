A treia doza de vaccin Moderna, posibil din toamna. Ce efecte ar urma sa produca

Anuntul a fost facut de directorul general al companiei farmaceutice americane, Stephane Bancel, transmite CNBC, potrivit news.ro"Doresc sa ma asigur ca vor fi disponibile doze suplimentare de vaccin, in toamna, pentru a proteja oamenii in viitorul sezon de toamna-iarna in SUA", a afirmat Bancel intr-un interviu acordat emisiunii "Squawk Box".Luna trecuta, Institutul National pentru Sanatate al SUA a inceput sa testeze o varietate de oferte din partea Moderna , penru utilizarea unei a treia doze de vaccin, menita sa creasca protectia imunitara, pe fondul ingrijorarilor in crestere legate de aparitia unor variante ale coronavirusului, inclusiv una descoperita prima oara in Africa de Sud, cunoscuta si sub numele de varianta B.1.351.Abordarea Administratiei pentru Medicamente si Alimente de a autoriza vaccinuri modificate pentru Covid-19 este similara cu cea pentru vaccinurile anuale pentru gripa, ceea ce inseamna ca acestea pot fi aprobate pentru utilizarea de urgenta, fara studii clinice indelungate.Moderna spera sa prezinte datele la autoritatile de reglementare in cateva luni, a spus Bancel, adaugand:" Obiectivul nostru este sa muncim din greu pentru a fi pregatiti pana in toamna".Declaratiile acesteia au avut loc la o zi dupa ce Moderna a anuntat ca vaccinul sau actual pentru Covid-19 are o eficacitate de peste 90%, la sase luni dupa administrarea celei de-a doua doze. Eficacitatea a fost de peste 95% impotriva formelor grave de boala, in acelasi interval de timp, cea ce aduce compania mai aproape de obtinerea autorizatiei definitive din partea autoritatilor de reglementare.In prezent, in Statele Unite exista 453 de cazuri de imbolnavire cu varianta B.1.351 a coronavirusului, potrivit datelor Centrului pentru prevenirea si Controlul Bolilor.Aceasta varianta ingrijoreaza in mod special expertii din sectorul sanatatii, pentru ca s-a dovedit ca reduce eficacitatea actualelor vaccinuri pentru Covid-19, inclusiv a vaccinului dezvoltat de Moderna.Bancel a reiterat miercuri convingerea sa ca vaccinurile anuale pentru Covid-19 vor deveni un fapt comun, afirmand ca noul coronavirus "nu va disparea de pe planeta".Ea a mai spus ca Moderna vrea sa produca si vaccinuri impotriva gripei.