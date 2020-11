In ziua in care a anuntat ca vaccinul pe care l-a dezvoltat da rezultate, directorul Pfizer a vandut actiuni de 5,5 milioane de dolari

Actiunile companiei au urcat luni cu 15%, dupa ce Pfizer si partenera sa BioNTech din Germania au anuntat ca vaccinul a avut o eficacitate de peste 92% in prevenirea Covid-19, in randul persoanelor inrolate in studiul clinic care nu au fost infectate anterior.Bourla a vandut 132.508 actiuni la un pret mediu de 41,94 dolari pe actiune, in valoare de aproape 5,6 milioane dolari, conform documentelor depuse la autoritate de reglementare. Vanzarea a facut parte dintr-un plan de tranzactionare de tipul 10b5-1, pre-programat, care a fost adoptat pe 19 august, se arata in dosar.Vanzarea a reprezentat 61,8% din actiunile detinute atat direct, cat si indirect de Bourla. El detine inca 81.812 de actiuni, direct si indirect, arata documentele.Pfizer a confirmat vanzarea intr-un comunicat si a adaugat ca Bourla detine o participatie mai mare in companie prin "planurile de economii calificate si necalificate" ale companiei, ceea ce inseamna probabil optiuni pe actiuni."Dupa o prezenta de peste 25 de ani in companie, Albert detine o cantitate substantiala de actiuni Pfizer in cadrul planurilor noastre de economii calificate si necalificate. "Acum detine de noua ori salariul sau in actiuni Pfizer, dupa vanzarea saptamana aceasta", a declarat un purtator de cuvant al Pfizer intr-o declaratie.Potrivit raportului financiar al companiei din 2019, Bourla, care a devenit CEO la 1 ianuarie 2019, a fost platit cu un salariu de baza de 1,65 milioane de dolari incepand cu 1 aprilie. De noua ori acel salariu ar reprezenta actiuni in valoare de aproximativ 15 milioane de dolari.Bourla nu este primul director din sectorul farmaceutic sau de biotehnologie care a incasat castiguri din vanzarea de actiuni detinute la compania sa in timpul pandemiei. Primii cinci directori ai companiei de biotehnologie Moderna, care are in curs de dezvoltare un alt vaccin Covid-19, au vandut in acest an actiuni in valoare de peste 80 de milioane de dolari, in urma cresterii pretului acestora cu peste 300%, de la 1 ianuarie, a informat Stat News mai devreme in acest an.Dar Moderna, spre deosebire de Pfizer, a acceptat bani de la guvernul SUA pentru a ajuta la finantarea cercetarii si dezvoltarii vaccinului Covid-19 prin programul Operation Warp Speed, prin care administratia Trump sustine aducerea rapida pe piata a unui vaccin si a produselor terapeutice.Pfizer a participat la Operatiunea Warp Speed acceptand bani pentru achizitionarea si distribuirea dozelor de vaccin, dar finantarea federala nu s-a indreptat spre dezvoltarea vaccinului.Si, in timp ce actiunile Moderna au crescut anul acesta in timpul pandemiei, actiunile Pfizer au scazut cu peste 2% de la 1 ianuarie. Nu este clar cat profit va genera vaccinul.Cu toate acestea, Jay Clayton, presedintele Comisiei pentru bursa si valori mobiliare (SEC), a avertizat directorii sa nu vanda actiuni pe fondul volatilitatii pandemiei, deoarece ar putea crea o imagine proasta.Citeste si: