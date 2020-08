Veniturile Airbnb s-au prabusit din cauza pandemiei. Planurile pentru listarea la bursa sunt inca valabile

Airbnb a obtinut venituri trimestriale in valoare de 335 de milioane de dolari, in declin accentual comparativ cu veniturile de pesgte 1 miliard de dolari obtinute in intervalul similar al anului trecut.Pierderile inainte de dobanzi, taxe, depreciere si amortizare se ridica la 400 de milioane de dolari.Unele semne de redresare au aparut spre sfarsitul trimestrului, rezervarile fiind in iunie cu 30% mai mici fata de aceeasi luna a anului anterior, comparativ cu un declin anualizat de 70% in luna mai, potrivit raportului financiar publicat miercuri.Airbnb a refuzat sa comenteze.Planurile companiei de inscriere la bursa, una dintre cele mai asteptate listari de actiuni din acest an, survin intr-o perioada in care afacerile de inchirieri de locuinte sunt grav afectate de pandemia care a obligat milioane de oameni sa isi amane calatoriile.Airbnb este pe cale sa depuna documentele de listare a actiunilor la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare, spre sfarsitul lunii august, potrivit unor informatii aparute marti in presa.