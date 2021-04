Veniturile si profitul Amazon au depasit estimarile in primul trimestru. Actiunile companiei au urcat cu 4%

Compania a obtinut venituri de 108,52 de miliarde de dolari, fata de estimarea medie a analistilor de 104,47 de miliarde de dolari. Profitul pe actiune este de 15,79 de dolari, peste estimarea de 9,54 de dolari.Putine companii au beneficiat de cresterea comertului online in timpul pandemiei de Covid-19 asa cum a facut-o Amazon. Rezultatele din primul trimestru arata ca afacerile companiei continua sa fie sustinute de pandemie, veniturile avansand cu 44% in termeni anuali, la 108,5 miliarde de dolari. Profitul net a crescut de peste trei ori, la 8,1 miliarde de dolari.Pentru trimestrul al doilea, Amazon anticipeaza venituri de 110-116 miliarde de dolari, peste estimarea de pe Wall Street, de 108,6 miliarde de dolari.Compania va organiza evenimentul de vamzari cu discount Prime Day in luna iunie, ceea ce va avantaja compararea veniturilor cu perioada similara a anului trecut. De regula acest eveniment anual este organizat in iulie, dar anul trecut a fost amanat pana in octombire, din cauza pandemiei.