VIDEO Incepe oficial constructia lotului Nadaselu - Zimbor al A3. Cum arata din drona traseul pe care va trece autostrada

"Am vazut deja miscari de trupe si utilajele vor fi puse la treaba foarte curand, in anumite puncte ale santierului. S olicitam antreprenorului si autoritatilor din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii Romania sa urgenteze procedurile birocratice si tehnice (proiect, exproprieri, autorizatie de construire) pe toti cei 42 de km ai autostrazii care va taia dealurile transilvanene notorii pentru alunecarile de teren", transmit cei de la ONG-ul ce monitorizeaza lucrarile mari de infrastructura din Romania.Compania romaneasca Spedition UMB ca lider de asociere a fost desemnata, in septembrie 2020, castigatoarea contractului pentru proiectarea si executia a 30 de kilometri din autostrada Transilvania, de la Nadaselu la Zimbor. UMB a castigat cu o oferta de 1,4 miliarde de lei , luand fata chinezilor de la China Communications Construction Company Limited. Si urmatorul tronson, 12,2 km de la Zimbor la Poarta Salajului, a fost recent contractat chiar cu UMB, astfel incat constructorul roman va lucra neintrerupt pe circa 42 de km din Autostrada Transilvania.