Videoconferinta Tax+Legal reuneste oameni de afaceri, avocati si consultanti fiscali din Romania, Italia, Ungaria

Violeta Luca, CEO Microsoft si Iulian Stanciu, CEO eMAG se numara printre vorbitorii Videoconferintei Tax+Legal "Cu vant inainte, prin noua normalitate" din data de 18 noiembrie.Societatea de avocatura Tuca Zbarcea & Asociatii si divizia de fiscalitate - Tuca Zbarcea & Asociatii Tax organizeaza o noua editie a evenimentului anual Tax+Legal pentru a dezbate impactul pe care contextul epidemiologic actual il are asupra comunitatii de business. Vorbitorii invitati, reprezentanti ai mediului de afaceri, avocati si consultanti fiscali din Romania, Italia si Ungaria vor face o trecere in revista a posibilelor solutii aflate la indemana executivilor si antreprenorilor pentru a traversa cu bine perioada curenta si a face fata provocarilor viitoare."In momentul de fata, opinia unanima este ca inca sunt bani in piata, sistemul bancar este stabil (rata medie a creditelor neperformante se situa, in primavara lui 2020, la cel mai scazut nivel dupa 2009), bursa functioneaza si ofera o serie de oportunitati, exista posibilitatea de a accesa granturi acordate de Guvernul Romaniei, precum si importante fonduri UE. Vom discuta despre noile imperative: digitalizare, flexibilizare, inovatie, alaturi de reprezentantii unora dintre cele mai inovatoare si dinamice industrii, fiind onorati de participarea la evenimentul nostru a Violetei Luca, CEO Microsoft, a lui Iulian Stanciu, CEO eMAG, dar si a reprezentantilor Andersen din Italia si Ungaria", a precizat Gabriel Zbarcea, Managing Partner al Tuca Zbarcea & Asociatii."Este clar ca 2021 va fi un an complex, un adevarat punct de cotitura pentru multe sectoare de activitate sau companii, care se vor vedea nevoite sa adopte decizii rapide in ceea ce priveste finantarea si cashflow-ul, controlul costurilor si eficientizarea modelului de business. In acest context, identificarea si aprecierea corecta a zonelor de expunere juridica sau fiscala, precum si stabilirea oportunitatilor financiare sau fiscale devin o necesitate, acesta fiind principalul motiv pentru care am decis sa organizam o noua editie a evenimentului nostru traditional, de aceasta data in mediul online.", a completat Alexandru Cristea, Tax Partner al Tuca Zbarcea & Asociatii Tax.Videoconferinta Tax+Legal "Cu vant inainte, prin noua normalitate" are loc in mediul online si va fi transmisa prin intermediul platformei Wolters Kluwer - Sintact.ro, in data de 18 noiembrie, intre orele 09:30-13:00 (EET).Evenimentul este interactiv si dedicat exclusiv mediului de afaceri - antreprenorilor, directorilor de companii (CEO) si directorilor executivi tip C-level, directorilor financiari si contabili, precum si directorilor juridici si de resurse umane. Participarea la videoconferinta se face gratuit, in baza inscrierii prealabile si a confirmarii primite din partea organizatorilor.Pentru detalii despre agenda, lectori, teme de discutie si procedura de inscriere, accesati https://info.wolterskluwer.ro/tza-tax-legal-ed-2/ Evenimentul este organizat cu sprijinul Wolters Kluwer Romania si al partenerilor: Camera de Comert Belgia - Luxemburg - Romania - Moldova (BEROCC), Camera de Comert Romano-Britanica (BRCC), Hotnews, Juridice.ro, Legal Marketing, Newsweek, Universul Juridic.