WERNETTO - firma de constructii Wernetto tinteste o crestere de 40% pentru 2021

Proiectele pe care le avem acum in lucru sunt foarte mari si complexe: trei imobile mixte mari in Cluj Napoca, o centrala termoelectrica noua cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, Grand Park Residence Cluj. Astfel de lucrari de constructii realizeaza specialistii companiei WERNETTO!!Pe site-ul de prezentare al companiei sunt postate si alte lucrari finalizate de noi, la fel de mari si complexe: cartierul de locuinte Bonjour Residence, Junior Residence Cluj Napoca, imobile mixte cu demisol, parter si trei etaje, o sala polivalenta, extindere showroom BMW Brasov, hale, fabrica de gips si gips carton, fabrica de productie Bosch, Centrul Comercial Mall Galati, Magazinul Decathlon Brasov, Kaufland Fagaras, Magazinul Lidl Sibiu, Mega Image Bucuresti, statii de epurare, etc.Toate proiectele au fost finalizate cu succes! Politica actuala a companiei este indreptata permanent catre noile tehnici si tendinte din domeniul constructiilor. Respectam cu strictete cerintele europene cu privire la siguranta si calitatea lucrarilor realizate.Nu trebuie sa amintim faptul ca astfel de lucrari complexe nu sunt realizate decat cu materiale de foarte buna calitate si cu echipe de profesionisti adevarati in domeniul constructiilor.Acordam o atentie deosebita sigurantei si securitatii in munca deoarece domeniul constructiilor este un domeniu riscant pentru personalul angajat. Cu toate acestea, instruim periodic si cu mare atentie intregul personal care lucreaza in conditii riscante. Avem un contract de colaborare cu magazinul online NAPROTECT ( www.naprotect.ro ) pentru achizitionarea de echipamente profesionale de protectie pentru muncitori.Toate echipamentele comercializate sunt fabricate si certificate conform standardelor europene de securitate. De aici achizitionam imbracaminte si incaltaminte de protectie, manusi si accesorii pentru protectie oculara, respiratorie precum si echipamente pentru protectia capului. Daca aveti suficienta rabdare, va rugam sa vizualizati oferta companiei NAPROTECT www.naprotect.ro precum si toate tipurile de echipamente de protectie. Tot personalul nostru este echipat cu salopete de lucru, incaltaminte de protectie, echipamente pentru protectia capului, a mainilor, echipamente reflectorizante. Astfel ne asiguram ca utilizam echipamente calitative, sigure si in acord cu normele de securitate a muncii.Compania WERNETTO a fost infiintata in anul 2007. In toata aceasta perioada am investit in lucruri importante precum personal foarte calificat, ingineri constructori talentati, echipamente de lucru sigure, standarde europene respectate, proiecte ambitioase, lucrari complexe si de buna calitate. Sunt suficiente argumente pentru a ne contacta daca doriti sa initiati un proiect in domeniul constructiilor foarte amplu. Noi chiar avem experienta in astfel de constructii. Dispunem de o logistica performanta care ne permite implicarea in lucrari de constructii mari si foarte mari.Datele de contact ale companiei noastre sunt postate pe site-ul de prezentare www.wernetto.ro. Ne puteti contacta telefonic sau prin intermediul formularului de contact. Suntem aici pentru a va spune cum puteti realiza un proiect complex in domeniul constructiilor.Contati pe experienta noastra si pe priceperea profesionistilor!!