Wilo isi consolideaza pozitia de lider pe piata mondiala de pompe. In Anul financiar 2020 compania a triplat Free Cash Flow-ul

"2020 a fost intr-adevar un an cu multe provocari pentru intreaga lume si, bineinteles, si pentru Wilo. Cu toate acestea am reusit sa depasim aceasta perioada dificila, iar acum privim catre viitor cu optimism, mandri de ce am realizat pana acum si dornici de noi reusite", subliniaza Oliver Hermes Presedinte si CEO al Grupului Wilo.In exercitiul financiar 2020, Grupul Wilo a reusit, in premiera, sa realizeze o crestere de 1,8%, in ciuda conditiilor dificile cauzate de pandemie si economie. Mai mult, veniturile din vanzari s-au ridicat la aproximativ 1,5 miliarde de euro, iar Free Cash Flow-ul s-a triplat, atingand 35,6 milioane de euro. Astfel, per total, compania a generat un EBITDA ajustat de 181,6 milioane de euro, iar marja EBITDA ajustata a fost de 12,1%. In acelasi timp, fluxul de numerar din activitatile operationale a ramas aproape stabil, la 161,5 milioane de euro, comparativ cu fluxul de numerar din anul precedent, care a fost un record pentru companie.Oameni dedicati, clienti seriosi, parteneri de incredereDincolo de profiturile generate, Wilo si-a reconfirmat angajamentul fata de clienti, parteneri, colegi si competitori prin aceeasi abordare inedita, "regiune cu regiune", concentrata pe sustenabilitate si eficienta energetica. In acest sens, in 2020 compania a investit puternic si in dezvoltarea tehnologiilor orientate spre viitor, depasind usor nivelul fondurilor alocate in anul precedent. Cercetarea si dezvoltarea au fost intotdeauna o prioritate ridicata pe agenda Grupului Wilo, motiv pentru care investitiile in aceasta ramura s-au ridicat, in 2020, la 68,6 milioane de euro."Pentru noi, forta si succesul companiei sunt rezultatul muncii, devotamentului, solidaritatii si atitudinii exemplare a celor aproximativ 8,000 de angajati din toata lumea, care au facut ca Wilo sa faca fata cu brio provocarilor pandemiei. Suntem cu adevarat recunoscatori angajatilor, clientilor si partenerilor nostri datorita carora am reusit sa atingem noi performante si sa inregistram o crestere sustenabila si profitabila. Impreuna este cuvantul cheie si se aplica mai mult ca niciodata. In numele intregului Comitet executiv, doresc sa multumesc tuturor pentru eforturile comune din 2020", completeaza Oliver Hermes.In calitate de grup industrial si tehnologic, Wilo are o contributie semnificativa la mentinerea activitatii din sectoare relevante din punct de vedere sistemic in multe tari din intreaga lume."Produsele, sistemele si serviciile noastre sunt o parte fundamentala a infrastructurilor critice. Ele faciliteaza realizarea unor operatiuni fara de care viata de zi cu zi ar fi aproape imposibila. Astfel, prin activitatea noastra, ramanem fideli misiunii de a fi acolo pentru oameni, in perioade fara precedent ca cele din prezent, oferind solutii rapide si eficiente pentru a furniza gestionarea apei, precum si servicii de calitate pentru sectorul de constructii si alte industrii cheie", explica Oliver Hermes.Datorita unicitatii modelului de business, Wilo a primit autorizatii speciale pentru continuarea activitatilor de productie in tari precum: SUA, China, Rusia, Franta, Italia si India si, prin urmare, si-a putut mentine capacitatea de a livra neintrerupt servicii si produse.Pandemia de coronavirus ne-a aratat ca provocarile globale pot fi rezolvate doar transnational si impreuna. Acelasi lucru este valabil si pentru schimbarile climatice. Ca-ntotdeauna, si pe parcursului anului trecut, Wilo a continuat sa promoveze sustenabilitatea, protectia climei si multilateralismul.Grupul Wilo este mandru sa fie recunoscut drept pionierul digital al industriei de pompe, fiind unul dintre cei 50 de lideri mondiali ai protectiei mediului, selectat in baza celor 17 principii de sustenabilitate ale Organizatie Natiunilor Unite, precum si castigator al Premiului German de Sustenabilitate."In calitate de companie cu prezenta globala, suntem perfect constienti de necesitatea de a lucra impreuna in formate de cooperare internationala si in variate initiative. Impreuna cu partenerii nostri, luam o pozitie hotarata in probleme de protectie a mediului, energie si resurse eficiente, precum si transformare digitala. In acelasi timp, promovam solutii inovatoare si eco-friendly si incercam sa implicam cat mai multi actori sociali in initiativele noastre, de la politicieni, la oameni de afaceri si organizatii neguvernamentale", spune Oliver Hermes.Compania intentioneaza sa-si intensifice activitatea si in sectorul hidrogenului ca tehnologie viitoare, convinsa ca produsele, sistemele si solutiile Wilo pot aduce o contributie esentiala la productia, distributia si utilizarea hidrogenului albastru si verde.Criza mondiala cauzata de pandemia de coronavirus a pus in evidenta punctele slabe ale ordinii economice actuale, cu toate lanturile sale valorice interconectate. Datorita abordarii "regiune cu regiune" implementata de Grupul Wilo unitar, in toate cele peste 60 de reprezentante, activitatea s-a derulat neintrerupt, fara mari intarzieri operationale sau de livrare."Modelul de business al Grupului Wilo este unic prin faptul ca permite cat mai multa descentralizare posibila si cat mai multa centralizare acolo unde este necesar, in functie de fiecare regiune. Vom continua sa fim dedicati angajamentului nostru fata de principiile localizarii, urmarind sa producem din ce in ce mai mult local pentru pietele locale si regionale. Totodata, suntem nerabdatori sa concretizam al doilea sediu central de operatiuni la Beijing, dedicat regiunilor de vanzare pe piete emergente si abia asteptam sa construim noi site-uri de productie in China si India. Pentru noi, viitorul este pragmatic, dar si foarte optimist", conchide Oliver Hermes.Grupul Wilo este deja prezent pe toate continentele, cu site-uri de productie in zece tari, inclusiv SUA, Rusia, Emiratele Arabe Unite, China si Coreea.Anul 2020 a fost un an tumultos, insa lectiile invatate au adus Grupului Wilo si mai multa coeziune in strategii si activitate, reusind astfel sa orienteze compania catre noi posibilitati de dezvoltare; Beyond the Obvious fiind motto-ul noii directii de actiune.Pentru mai multe detalii privind raportul de activitate al Grupului Wilo pe anul 2020, va invitam sa accesati: http://bit.ly/Raportul-Anual-al-Grupului-Wilo-2020 , precum si #WiloMagazine, de unde puteti afla cum contribuie compania la protejarea mediului si care sunt secretele din spatele strategiei #BeyondTheObvious: http://bit.ly/Solutiile-Wilo-Beyond-the-Obvious