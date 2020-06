Wizz Air a redeschis bazele de la Sibiu si Timisoara. Pasagerii pot face rezervari catre 35 de rute

Ziare.

Potrivit sursei citate, pasagerii pot rezerva zboruri pe un total de 35 de rute catre unele dintre cele mai populare tari precum: Germania, Austria si Elvetia. De asemenea, zborurile spre aceste tari au fost reluate si de la celelalte baze si aeroporturi de unde Wizz Air opereaza in Romania."Pentru a ajuta pasagerii si echipajul sa calatoreasca in siguranta si fara griji, Wizz Air a implementat masuri de igiena suplimentare pentru a sprijini distantarea fizica in timpul imbarcarii si curatenia sporita la bord. Ca parte a masurilor de protectie a sanatatii clientilor si a echipajului, pasagerii ar trebui sa faca check-in si orice achizitii de servicii online, cum ar fi plata pentru bagajele suplimentare, pentru a reduce interactiunea neesentiala la aeroport. In incercarea de a limita raspandirea posibilelor infectii, pasagerii sunt rugati sa respecte noile reguli de distantare fizica atat in timpul imbarcarii, cat si al debarcarii.", se mentioneaza in comunicat.Reprezentantii companiei precizeaza ca echipajul, precum si pasagerii, trebuie sa poarte masti pe tot parcursul zborului, desi filtrele HEPA ale tuturor aeronavelor Wizz Air filtreaza 99,97% din virusuri si bacterii din aerul din cabina."Echipajul de cabina va distribui servetele de igienizare fiecarui pasager, in timp ce eliminarea revistelor de la bord si incurajarea platii contactless in timpul cumparaturilor la bord sunt masuri introduse pentru minimizarea contactului fizic. Pe zborurile unde gradul de incarcare permite, echipajul va supraveghea distantarea locurilor intre pasageri. Wizz Air va continua programul sau de curatenie zilnic strict, aeronavele fiind dezinfectate in timpul noptii, in conformitate cu indicatiile oficiale", se mai spune in comunicat.Wizz Air este o companie aeriana cu rating de investitii cu risc scazut, cu o flota cu o varsta medie de 5,4 ani, compusa din cele mai eficiente si sustenabile aeronave din prezent, gamele Airbus A320 si Airbus A320neo. Emisiile de dioxid de carbon ale Wizz Air au fost cele mai scazute in randul companiilor aeriene europene din FY2019 (57,2 gr/km/pasager). Wizz Air are cea mai mare comanda de avioane din familia de ultima generatie Airbus A320neo, care va permite companiei aeriene sa isi reduca in continuare amprenta de mediu cu 30% pentru fiecare pasager pana in 2030.Cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est opereaza o flota de 121 de aeronave Airbus A320 si A321, fiind preferata de peste 40 de milioane de pasageri pana la 31 martie 2020. Wizz Air este listata la London Stock Exchange.