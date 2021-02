Workspace Studio, afaceri de 9 milioane de euro in 2020. Investitii de 350.000 de euro in pandemie pentru extinderea showroom-ului si lansarea in e-retail

Workspace Studio, companie specializata in solutii de amenajare orientate catre ergonomie, s-a adaptat rapid la noua realitate de pe piata muncii. Daca trimestrul II si o parte din trimestrul III din 2020 au fost puternic afectate de incertitudinea din piata si schimbarile din real-estate, in trimestrul IV compania a reusit sa recupereze prin oferirea de noi solutii, adaptate contextului, pentru birourile ce au continuat sa functioneze, dar si prin extinderea catre B2C.Astfel, cifra de afaceri a Workspace Studio in 2020 s-a ridicat la 9 milioane de euro, in care segmentul B2C a reprezentat 7% din total, pondere in crestere fata de 3% in 2019. Finalul de an a mentinut dinamica pozitiva de dupa ridicarea restrictiilor atat in B2C, cat si in proiectele B2B, ultimul trimestru aducand aproape 30% din cifra totala de afaceri.-declara Horatiu Didea, Managing Partner al Workspace Studio.Cele mai cautate produse la nivelul anului 2020 au ramas scaunele ergonomice de la Herman Miller, cu o dinamica accelerata pe fondul muncii la distanta si orientarii angajatorilor catre investitii in ergonomie si calitate. Acestea sunt urmate de cabinele acustice care asigura intimitate si separare, precum si solutiile pentru purificarea aerului, accesate de companiile care au optat pentru pastrarea birourilor deschise si munca in sistem hibrid home & office.De asemenea, companiile orientate catre confortul si wellbeing-ul angajatilor au directionat bugete catre sustinerea amenajarii biroului ergonomic de acasa. Investitia medie sustinuta de angajatori a fost 1500 eur/angajat. Pe de alta parte, companiile care au demarat proiecte de reamenajare a birourilor s-au indreptat mai mult ca niciodata catre produse cu calitate ridicata, investitia medie intr-un post de lucru crescand cu circa 20% fata de 2019 si depasind 1800 euro/post de lucru.-adauga Horatiu Didea, Managing Partner Workspace Studio.Cresterea cererii de mobilier ergonomic pe segmentul rezidential in prima jumatate din 2020 a determinat Workspace Studio sa se orienteze catre piata de retail. Compania a investit 100.000 euro in lansarea unui magazin online care cuprinde in stoc produsele cele mai solicitate de acest segment de clienti, respectiv scaunele ergonomice Herman Miller. In urmatorii 2 ani, acest segment este estimat sa ajunga sa genereze venituri de peste 1 milion de euro., precizeaza Horatiu Didea.De asemenea, in 2020, Workspace Studio a investit 250.000 de euro in extinderea showroom-ului propriu, care a devenit un reper pentru tendintele de pe piata de birouri din 2021. Suprafata totala ocupata de showroom in cladirea Sky Tower din zona de Nord a Capitalei a crescut astfel cu 45%, pana la 550 de mp.-adauga Horatiu Didea.In contextul in care munca remote ramane o optiune si chiar o norma pentru multe companii si in 2021, biroul prezentului se axeaza pe flexibilitate mai mult decat oricand. Spatiul destinat sedintelor poate fi si cafenea sau zona de relaxare, la fel cum biroul managerului devine loc de intalnire cu partenerii sau colegii de proiect., a mai spus Horatiu Didea.Workspace Studio este distribuitor de mobilier de birou de inalta calitate si ergonomie si Dealer Partner Autorizat unic al Herman Miller in Romania.Solutiile de amenajari interioare propuse de Workspaces sunt personalizate si integrate, la cheie, cu accent pe ergonomie, sustenabilitate din punct de vedere financiar si design centrat pe oameni si activitatile si interactiunile acestora.Fiind unul dintre putinii jucatori din piata orientat catre design human -centric, Workspace Studio este Dealer Partner Autorizat al Herman Miller in Romania.