Umbrărescu, supranumit „Regele asfaltului” și Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean, ar fi depus oficial oferte pentru preluarea combinatului de oțel de la Galați

Autor: Luca Dinulescu
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 14:14
911 citiri
Umbrărescu, supranumit „Regele asfaltului” și Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean, ar fi depus oficial oferte pentru preluarea combinatului de oțel de la Galați
Umbrărescu, supranumit „Regele asfaltului” și Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean, ar fi depus oficial oferte pentru preluarea Liberty Galați. FOTO Facebook/Liberty Galați

„Regele asfaltului” Dorinel Umbrărescu și cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov, proprietarul gigantului Metinvest, au depus oferte pentru preluarea combinatului siderurgic Liberty Galați.

Însă sursele Economedia, care scrie că cei doi au trimis scrisori de intenție pentru preluarea combinatului, susțin că va fi organizată o licitație internațională, la care este posibil să mai vină și alți investitori. Prețul care va fi încasat pe combinatul siderurgic este estimat între 420 și 700 milioane de euro, conform informațiilor Economedia.

„Guvernul urmează să primească vineri o modificare la planul de restructurare care va permite vânzarea core-businessului în cadrul unei licitații, pornind într-o primă etapă de la valoarea de piață și, dacă nu se va vinde, a doua licitatie va fi la un preț egal cu valoarea de lichidare a activelor (prețul care s-ar încasa în faliment)”, au arătat sursele citate.

Sursele Economedia arătau anterior că Umbrărescu și Ahmetov sunt singurii care doresc preluarea integrală a combinatului siderurgic. Ambii investitori au avut mobilizată o echipă de specialiști la combinatul siderurgic, în perioada de due dilligence – Metinvest are 18 directori, iar Umbărescu 5 directori.

Pe de altă parte, publicația citată mai arată faptul că încă două companii ar fi interesate de Liberty Galați, însă acestea nu doresc preluarea integrală a combinatului, ci doar operarea de contracte de tolling. Este vorba despre un consorțiu european condus de compania Steel Mont și de către o companie turcă.

Statul român ar prefera însă o soluție de preluare integrală, care să rezolve și problema sumelor pe care ANAF și EximBank le au de recuperat de la Liberty Galați, conform informațiilor Economedia.

Umbrărescu se luptă cu oligarhul Ahmetov pentru a prelua integral o companie-gigant: „A pus o condiție”
Umbrărescu se luptă cu oligarhul Ahmetov pentru a prelua integral o companie-gigant: „A pus o condiție”
Dorinel Umbrărescu e pregătit să dea o nouă lovitură în afaceri. Antreprenorul cu firmele de construcții înregistrate în județul Bacău țintește acum județul Galați. Lupta se poartă...
Ce se va întâmpla cu benzinăriile Lukoil din România. Anunțul președintelui Nicușor Dan
Ce se va întâmpla cu benzinăriile Lukoil din România. Anunțul președintelui Nicușor Dan
Nicușor Dan a luat în vizor una dintre cele mai puternice companii din România: celebra rețea de benzinării Lukoil, afacere finanțată cu capital rusesc. După reuniunea Consiliului...
#afaceri, #investitii, #umbrarescu, #liberty galati , #stiri afaceri
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Scandal urias in armata: "Ne-am inrolat sa aparam tara, nu sa fim agresate sexual de colegi"
a1.ro
Cum arata Catedrala Manturirii Neamului la interior, dupa ce a fost pregatita pentru sfintirea de duminica, 26 octombrie
ObservatorNews.ro
Casa si 3.000 mp de teren la 25.000 de euro. Zona unde tinerii se muta la sat din cauza vietiiscumpelaoras

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. BNR a creat o secțiune dedicată tezaurului de la Moscova pe pagina oficială. Semnal puternic pentru regimul Putin. „Rămâne în continuare o creanţă neonorată”
  2. Umbrărescu, supranumit „Regele asfaltului” și Rinat Ahmetov, cel mai bogat ucrainean, ar fi depus oficial oferte pentru preluarea combinatului de oțel de la Galați
  3. Nike a reinventat mersul. Pantofii care merg „singuri” și promit să schimbe totul
  4. Cum să rămâi relevant pe piața muncii după 50 de ani. Sfaturile unui consultat în afaceri: „Dacă la cei tineri se acceptă, la voi nu”
  5. România a scăpat de creșterea colectării de TVA din PNRR, dar Comisia tot i-a dat greu Guvernului: jalon legat de performanța funcționarilor ANAF și cei din vămi
  6. Gură de aer pentru România: jalonul privind scăderea GAP-ului de TVA, eliminat din PNRR. La acest capitol țara noastră are 30% grad de necolectare, cel mai ridicat din UE
  7. Mișcare comercială cu impact major: Carrefour, care a avut cifră de afaceri de 12 miliarde de lei în 2024, se pregătește să vândă magazinele din România
  8. România a trecut de un nou obstacol în procesul de aderare la OCDE. De ce este important ca țara noastră să adere la această organizație
  9. Evoluția cifrei de afaceri din industrie – TradeVille
  10. „Matematica” actualei sesiuni a programului Rabla dă cu virgulă. Mii de dosare blocate, defecțiuni în sistem, iar secțiunea electrificată e acoperită doar simbolic