Un an de performanță excepțională pentru Bravo International RO și perspective pentru 2025

Anul 2024 a reprezentat pentru Bravo International RO o perioadă de progres semnificativ, marcată de atingerea aproape completă a obiectivelor stabilite. Performanțele remarcabile obținute la nivel de vânzări, producție și eficiență operațională reflectă angajamentul companiei față de excelență și inovație. Aceste realizări constituie o bază solidă pentru extinderea succesului în 2025.

Rezultatele anului 2024

Vânzări și EBITDA: 97% din obiectivul propus

97% din obiectivul propus Producție: creștere de 15% față de 2023, cu o eficiență de 85%

creștere de 15% față de 2023, cu o eficiență de 85% Nivelul serviciilor: realizat în proporție de 97%

realizat în proporție de 97% Stoc la final de an: obiectiv atins 100%

obiectiv atins 100% Rata de rotație a stocului: îmbunătățire semnificativă, cu 50%

îmbunătățire semnificativă, cu 50% Reclamații: scădere constantă în ultimii trei ani, cu focus continuu pe reducerea acestora

Investiții realizate în 2024

În 2024 am făcut investiții semnificative pentru îmbunătățirea capacității și eficienței operaționale. Printre acestea se numără implementarea a 9 linii automatizate pentru producția de accesorii, implementarea unei noi matrițe pentru consolele de jgheab și inaugurarea unei linii dedicate modelului de țiglă metalică Riviera. Totodată, am modernizat infrastructura prin construirea unui birou nou pentru Departamentul de Producție și am efectuat reparații capitale la matrițe. Pentru a sprijini logistica și transferul eficient al bunurilor am implementat un sistem avansat de scanare, utilizat atât pentru transferul de bunuri cât și pentru inventar. Iar pentru optimizarea livrărilor din proximitate am achiziționat un nou camion.

Investiții în curs de finalizare

În prezent sunt în curs de finalizare investițiile pentru o linie de debitare nouă și a unei linii automatizate de ambalare a accesoriilor, ce urmează a fi implementate în primul trimestru al anului 2025. Aceste investiții reflectă angajamentul ferm de a ne menține nivelul de excelență și de a ne consolida poziția pe piață prin tehnologie de vârf și inovație constantă.

Realizări notabile

În 2024 Bravo International RO și-a consolidat rețeaua de distribuție cu 183 de noi parteneri, organizând evenimente dedicate acestora, pentru a consolida relațiile și a îmbunătăți colaborarea.

De asemenea, s-a realizat o optimizare a depozitării materiilor prime și a planificării transporturilor, generând o reducere semnificativă a costurilor asociate. Prin introducerea rapoartelor Power BI, echipa a adoptat un mod de lucru mai eficient și orientat către rezultate.

Priorități pentru 2025

În 2025 ne propunem să creștem capacitatea operațională prin implementarea unor investiții cheie, precum linii noi de produse, automatizarea și modernizarea logisticii, pentru a asigura livrări rapide și eficiente. Dorim să optimizăm relația cu partenerii prin dialog strategic si organizarea de vizite în fabrică, în scopul prezentării portofoliului de produse. În plus, ne vom concentra pe dezvoltarea echipei, prin crearea unui departament robust de Customer Care ce va prelua responsabilitățile legate de comenzi și livrări. Avem în vedere implementarea un nou sistem ERP prin care vom urmări îndeaproape aprovizionarea cu materii prime și stocurile, pentru menținerea unui flux operațional pozitiv.

În ceea ce privește consolidarea brandurilor, Bravo International RO va investi semnificativ în semnalizarea la raft în punctele de desfacere ale partenerilor și în promovarea online.

Angajamentul nostru pentru 2025

Bravo International RO rămâne angajată în direcția creșterii sustenabile, eficienței operaționale și dezvoltării relațiilor de afaceri. Prin consolidarea echipei, inovație și parteneriate strategice, compania este pregătită să valorifice oportunitățile pieței și să continue să ofere produse și servicii de înaltă calitate.

Radu Vaideanu,

Director General

