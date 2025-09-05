Patronul unei firme de construcții a fost bătut de doi angajați pentru că nu le-a dat salariile. Unde a avut loc agresiunea

Autor: Maria Popa
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 11:26
938 citiri
Patronul unei firme de construcții a fost bătut de doi angajați pentru că nu le-a dat salariile. Unde a avut loc agresiunea
Afacerist Foto: Pixabay

Un afacerist din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut în curtea casei de doi dintre angajații săi.

Agresorii au mers la patron ca să-și ceară banii munciți.

Incidentul a avut loc în localitatea Copăceni din județul Cluj, unde patronul unei firme de construcție a fost agresat fizic de doi dintre angajații săi.

Angajații, unul de 30 de ani și unul de 60 de ani, s-au dus acasă la șeful lor pentru a-i cere banii pe munca prestată. În timpul întâlnirii, discuția a degenerat și a condus imediat la altercație fizică.

„În data de 26 august a.c., în jurul orei 21.25, polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Turda au fost sesizați cu privire la un incident petrecut în curtea unui imobil situat în localitatea Copăceni.

La fața locului au fost identificați doi bărbați, de 60 și respectiv 30 de ani, din județul Cluj, care s-ar fi deplasat la adresa respectivă pentru a solicita contravaloarea muncii prestate în cadrul unei firme de construcții.

În timpul interacțiunii, între cele două persoane și un alt bărbat, de 45 de ani, aflat la locație, a izbucnit un conflict verbal care a degenerat în agresiune fizică”, au anunțat reprezentanții IPJ Cluj.

Poliția a fost sesizată și a început o anchetă.

Patronul a depus o plângere penală, dar nu a cerut și emiterea unui ordin de protecție.

