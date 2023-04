Om de afaceri din Iași, snopit în bătaie în fața unui club: ”Nimeni nu a intervenit. Așa este românul, stă pe margine și filmează” VIDEO

Un om de afaceri din Iași a fost aruncat la pământ și bătut de trei bărbați, în fața unui club, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 8 spre 9 aprilie.

Bărbatul a fost lovit cu pumnii și picioarele și susține că nu îi cunoștea pe atacatori, care erau în stare de ebrietate. Unul dintre martori a filmat scandalul, însă nu a intervenit nimeni.

Fiica omului de afaceri ar fi fost și ea rănită în timpul atacului, potrivit BZI.

"Ne pregăteam să plecăm. Coboram scările, iar un grup de bărbați în stare de ebrietate aveau impresia că avem ceva cu ei și au început să se împingă în noi. Le-am spus că nu avem nimic cu ei, dar tot au continuat. Astfel, a pornit scandalul. Tatăl meu a ajuns pe jos și a fost lovit de către cei 3, care sunt foști pușcăriași sau luptători. Nu a fost atât de grav precum pare, pentru că s-a urcat singur în taxi și am plecat spre casă. De asemenea, și eu am fost agresată. Am leziuni pe tot corpul. Pe față, mâini și picioare. Nimeni nu a intervenit. Așa este românul, stă pe margine și filmează", a declarat pentru sursa citată fiica omului de afaceri.

La fața locului s-au deplasat și polițiștii, care au deschis o anchetă.

"La data de 09 aprilie a.c., în jurul orei 04:00, polițiștii Secției nr. 3 Poliție Iași au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 47 de ani și o tânără de 23 de ani au fost agresați fizic de persoane necunoscute, pe raza mun. Iași. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Totodată, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice. Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale ce se impun", au transmis reprezentanții IPJ Iași.