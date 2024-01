Coșmarul care se profilează în cea mai puternică țară din Europa. Lideră AfD: ”Am putea organiza un referendum cu privire la o ieşire a Germaniei din UE”

Partidul german Alternativa pentru Germania (AfD, extremă dreapta) - care se află în plină ascensiune în sondaje şi creditat pe locul doi la nivel naţional, în faţa Partidului Social Democrat (SPD) al lui Olaf Scholz - vrea să organizeze un referendum privind o ieşire a Germaniei din Uniunea Europeană (Dexit), în cazul în care ajunge la putere, anunţă o copreşedintă, Alice Weidel, într-un interviu publicat luni de Financial Times (FT), relatează AFP.

”Am putea organiza un referendum cu privire la Dexit, o ieşire a Germaniei din UE”, anunţă Alice Weidel.

Alice Weidel says the UK was 'dead right' in leaving the EU. Breaking a big national taboo, the far-right leader tells the FT she will call for a referendum on 'Dexit' — a German exit from the bloc — if elected https://t.co/EIJI0Txdo3 pic.twitter.com/NPxVei8GaK

Ea salută drept ”un model pentru Germania” ieşirea Regatului Unit din UE în urma unui referendum, în 2016.

AfD, creditat în sondaje cu un scor record (22%), care îl plasează în faţa SPD-ului lui Olaf Scholz, imediat după conservatori, îşi afişează voinţa de a guverna.

Următoarele alegeri legislative sunt prevăzute în 2025.

AfD vrea să prezinte în acest scrutin, pentru prima dată, un candidat la funcţia de cancelar.

Principalele partide au exclus să se alieze şi să guverneze cu această formaţiune anti-UE şi împotriva migraţiei, în contextul unei fragmentări tot mai mari a peisajului politic, care implică formarea unor coaliţii la nivel naţional şi regional.

Trei scrutine regionale importante sunt programate în septembrie, în estul Germaniei, iar AfD este creditat pe primul loc de sondaje, cu 30%.

La Congresul din vară, AfD şi-a revendicat convingerile eurosceptice într-o Germanie în care apartenenţa la UE este susţinută de o foarte largă majoritate a populaţiei.

AfD se află în centrul unui scandal de zece zile, după dezvăluirea faptului că mai mulţi membri ai formaţiunii - inclusiv un apropiat la lui Weidel, au discutat recent despre expulzarea în masă a persoanelor de origine străină, la o adunare a unor membri ai mişcării identitare.

Aceste dezvăluiri au provocat un şoc în Germania, unde manifestaţii uriaşe împotriva AfD - acuzat de faptul că este un pericol la adresa democraţiei - au loc în întreaga ţară de mai multe zile.

Peste un milion de oameni au demonstrat împotriva extremismului de dreapta în Germania. La Munchen au fost atât de mulţi oameni, încât marşul a trebuit oprit.

Peste 1,4 milioane de manifestanţi s-au adunat în weekend în Germania împotriva partidului naţionalist de dreapta AfD, au anunţat organizatorii. Demonstraţiile au venit una după alta în ultima săptămână, iar amploarea mobilizării este fără precedent, relatează AFP şi Reuters.

Afluxul a fost atât de mare la Munchen, în sud, încât marşul prevăzut pe străzile capitalei bavareze a trebuit să fie întrerupt. Organizatorii au declarat că au participat 50.000 de persoane, adică de două ori mai multe decât se înregistraseră. Alte estimări au ridicat cifra la 200.000 de persoane. Poliţia a estimat mulţimea la 100.000 de persoane, potrivit cotidianului Sueddeutsche Zeitung.

Unii dintre participanţi la marş purtau pancarte pe care scria "Afară cu naziştii" şi "Niciodată din nou, acum este momentul".

Aproximativ 250.000 de persoane se adunaseră deja sâmbătă în întreaga ţară, în zeci de oraşe, potrivit estimărilor ARD. La Frankfurt, centrul finanţelor germane, 35.000 de persoane au mărşăluit pentru a "apăra democraţia".

Over one million people in Germany have joined protests against the far-right AfD this weekend. The biggest protest hit Munich with 250,000 participants, followed by the capital Berlin with well over 100,000. At least 90 demonstrations were registered on Saturday and Sunday with… pic.twitter.com/S7u2ERO7oy