AfD vrea ca Donald Trump să fie cetățean de onoare al districtului din care se trage familia sa. „A adus pace în conflictul Israel-Gaza”

Autor: Maria Popa
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 11:00
AfD vrea ca Donald Trump să fie cetățean de onoare al districtului din care se trage familia sa. „A adus pace în conflictul Israel-Gaza”
Donald Trump Foto: Facebook/Donald J. Trump

Partidul de extremă dreapta Alternativă pentru Germania (AfD) propune ca Donald Trump să fie numit cetățean de onoare al districtului Bad Dürkheim din sud-vestul Germaniei.

Familia președintelui american își are rădăcinile Kallstadt, un mic sat viticol de pe Drumul Vinului din Renania-Palatinat, care face parte din districtul Bad Dürkheim, transmite luni, 20 octombrie, dpa.

Bunicii lui Trump au emigrat de acolo la New York pe la sfârşitul secolului al XIX-lea.

„A adus pace în conflictul Israel-Gaza

„Motivul iniţiativei noastre în consiliul districtual este că Donald Trump a adus pace în conflictul Israel-Gaza şi a asigurat eliberarea ostaticilor israelieni şi a celor opt ostatici germani”, a spus liderul grupului local AfD, Thomas Stephan, pentru dpa.

Districtul a confirmat că AfD a depus o astfel de moțiune, iar acum consiliul local urmează să o discute și să decidă asupra acesteia în ședința din 29 octombrie.

Administratorul districtului, Hans-Ulrich Ihlenfeld nu a dorit să comenteze dinainte decizia consiliului, însă a adăugat că nu își poate imagina ca propunerea AfD să obțină o majoritate.

„Indiferent dacă cineva şi-ar dori ca Donald Trump să fie cetăţean de onoare, chestiunea cetăţeniei de onoare şi posibilele criterii pentru acordarea ei trebuie discutate temeinic în comisiile districtuale”, a afirmat Ihlenfeld.

