4 afecțiuni spinale des întâlnite - cum pot fi ele diagnosticate?

Coloana vertebrală este o structură complexă formată din oase, mușchi, ligamente și nervi. Această structură oferă suport corpului, permițând mișcarea și protejând măduva spinării. Afecțiunile spinale pot afecta orice parte a coloanei vertebrale și pot provoca o varietate de simptome, inclusiv durere, slăbiciune, amorțeală și dificultăți de mers. Continuă să citești pentru a afla care sunt câteva dintre cele mai comune afecțiuni spinale și cum pot fi ele diagnosticate!

1. Hernia de disc

Hernia de disc este o afecțiune a coloanei vertebrale care apare atunci când un disc intervertebral, care funcționează ca un amortizor între fiecare vertebră, se fisurează sau se rupe. Acest lucru permite nucleului gelatinos să iasă în afara acestuia, exercitând presiune pe nervii înconjurători și provocând o serie de simptome neplăcute.[1]

Durerea este cel mai frecvent simptom și poate fi localizată la nivelul gâtului, în partea inferioară a spatelui sau poate iradia către brațe și picioare dacă nervii sunt afectați. Alte simptome pot include slăbiciune musculară și amorțeala. În unele cazuri, pacienții pot experimenta pierderea controlului intestinului și a vezicii urinare.[1]

Diagnosticul herniei de disc implică evaluarea istoricului medical și al simptomatologiei, precum și efectuarea anumitor teste. Acestea pot include, de exemplu:

RMN coloană lombară nativ;

tomografia computerizată a coloanei vertebrale;

electromiografia;

mielograma;

radiografia.[1]

2. Spondiloza cervicală

Spondiloza cervicală este o afecțiune degenerativă a coloanei vertebrale care afectează vertebrele și discurile intervertebrale din regiunea gâtului. Această afecțiune apare ca o consecință a uzurii naturale a coloanei vertebrale și este mai frecventă la persoanele în vârstă.[2]

Unele persoane pot avea spondiloză cervicală fără să experimenteze niciun simptom, în timp ce altele pot fi afectate de dureri de cap, stări de amețeală, probleme în menținerea echilibrului, înțepenirea gâtului, dificultăți în mișcarea membrelor sau a coloanei vertebrale după o perioadă mai lungă de repaus și furnicături la nivelul brațelor sau al umerilor.[2]

Pentru a diagnostica spondiloza cervicală, medicii încep prin a efectua o examinare clinică și apoi pot apela la teste imagistice pentru a obține imagini detaliate ale coloanei vertebrale și pentru a verifica mușchii și nervii. Aceste teste pot include radiografii, tomografie computerizată (CT), RMN, mielogramă sau electromiografie.[2]

3. Stenoza spinală

Stenoza spinală este un proces degenerativ prin care spațiile din canalul vertebral se îngustează, ceea ce poate pune o presiune semnificativă asupra măduvei spinării și a nervilor. Deși poate afecta oricare parte a coloanei, este cel mai frecvent întâlnită în regiunea gâtului și cea lombară.[3]

Stenoza spinală nu prezintă adesea semne evidente în stadiile incipiente. Cu toate acestea, pe măsură ce se agravează, pot apărea simptome care se intensifică treptat. În cazul în care stenoza afectează partea inferioară a spatelui, pacientul poate experimenta durere sau crampe în unul sau în ambele picioare, în special în timpul mersului sau al statului în picioare pentru perioade lungi de timp. Durerea de spate poate fi de asemenea prezentă. Dacă zona cervicală este afectată, simptomele pot include amorțeală, furnicături sau slăbiciune în braț sau picior, probleme cu mersul și echilibrul, dureri de gât și probleme cu funcționarea normală a intestinului sau a vezicii urinare.[3]

Diagnosticul stenozei spinale se face de obicei prin imagistică medicală, cum ar fi tomografia computerizată (CT) sau rezonanța magnetică (RMN). Aceste tehnici permit medicilor să observe detaliat structura coloanei vertebrale și să identifice orice îngustări ale spațiului spinal.[3]

4. Scolioza

Scolioza este o afecțiune a coloanei vertebrale în care aceasta prezintă o curbură anormală. De obicei, afectează copiii și adolescenți, iar simptomele pot varia în funcție de severitatea acesteia. Unele persoane pot nu prezenta niciun simptom, în timp ce altele pot experimenta durere de spate, dezechilibru, oboseală sau diferențe de înălțime între umeri sau șolduri și alte simptome.[4]

Pentru a diagnostica scolioza, medicii folosesc o combinație de examinări fizice și radiografii. În cadrul examinării fizice, medicul poate cere pacientului să se aplece în față pentru a vedea dacă există o curbură vizibilă a coloanei vertebrale. De asemenea, medicul poate verifica dacă umerii pacientului sunt la aceeași înălțime și dacă există o înclinare a corpului. Radiografiile sunt esențiale pentru a confirma diagnosticul de scolioză și pentru a determina gradul de curbură al coloanei vertebrale.[4]

Hernia de disc, spondiloza cervicala, stenoza spinala și scolioza sunt doar câteva exemple de afecțiuni spinale frecvent întâlnite. Diagnosticul lor se bazează de obicei pe evaluarea istoricului medical și al simptomelor, examenul fizic și teste imagistice. Dacă ai dureri de spate ori alte simptome care pot indica o afecțiune spinală, adresează-te unui medic pentru a afla ce investigații sunt necesare pentru stabilirea unui diagnostic corect!

