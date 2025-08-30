Afganistanul acuză Pakistanul de atacuri la frontiera comună. Țintele ar putea fi talibani pakistanezi care au baze în Afganistan

Guvernul taliban al Afganistanului a anunțat, joi, 28 august 2025, că l-a convocat pe ambasadorul Pakistanului și acuză această țară vecină de uciderea a trei persoane, în atacuri aeriene în zone de frontieră, relatează AFP.

Ministerul afgan de Externe anunță, într-un comunicat, că l-a convocat pe ambasadorul pakistanez Obaid ur Rehman Nizamani, ”ca răspuns la atacuri ale armatei pakistaneze în provinciile afgane Nangarhar și Khost, în care trei civili au căzut martiri și șapte au fost răniți”.

Ministerul de Externe afgan denunță ”o încălcare flagrantă a integrității teritoriale a Afganistanului și o provocare”.

Guvernul de la Islamabad nu a răspuns imediat acestor acuzații.

Trei copii au fost uciși într-un atac pakistanez, miercuri seara, în districtul Spira, potrivit unui purtător de cuvânt al provinciei Khost (est), Mustaghfar Gurbaz.

”O dronă pakistaneză a lansat două rachete” împotriva unei case, pe care a distrus-o, tot miercuri seara, în regiunea de frontieră Nangarhar, situată mai la nord, a anunțat adjunctul guvernatorului, Azizullah Moustapha. La fața locului, în districtul Shinwari, un corespondent AFP a văzut locuitori și talibani trecând în revistă ceea ce a mai rămas dintr-o casă, al cărei acoperiș s-a surpat.

Pakistanul nu este implicat în aceste atacuri, au declarat AFP, sub protecția anonimatului, doi oficiali din cadrul securității pakistaneze.

Kabulul și Islamabadul, care întrețin de mult timp relații tensionate, și-au ridicat recent relațiile diplomatice la nivel de ambasadori în ambele capitale. Însă relațiile lor se poticnesc frecvent din cauza problemelor de securitate, mai ales după întoarcerea la putere a talibanilor, în august 2021.

Pakistanul acuză grupări armate ale talibanilor pakistanezi de faptul că desfășoară atacuri planificate de pe teritoriul afgan, la o frontieră "poroasă", acuzații dezmințite de către guvernul taliban.

În decembrie, atacuri pakistaneze în provincia Paktika (sud-est) s-au soldat cu 46 de morți - majoritatea copii și femei, potrivit autorităților talibane.

ONU anunța că deținea ”informații credibile” în acest sens și a cerut o anchetă. Islamabadul anunța că vizează ”grupări teroriste”.

