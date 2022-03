Confesiunea fostului ministru afgan de Finanțe, ajuns șofer de Uber la Washington

Până vara trecută, Khalid Payenda a fost ministrul de Finanțe al Afganistanului, supervizând un buget de 6 miliarde de dolari, element vital al unui guvern care lupta pentru supraviețuirea sa într-un război care a fost mult timp în centrul politicii externe a Statelor Unite.

La șapte luni după ce Kabulul a căzut în mâinile talibanilor, el se află la volanul unei mașini care se îndreaptă spre nord pe autostrada I-95, de la casa sa din Woodbridge, Virginia, spre Washington, DC. Payenda este în prezent șofer Uber.

„Dacă termin 50 de călătorii în următoarele două zile, primesc un bonus de 95 de dolari”, a spus el în timp ce naviga prin traficul de vineri seara.

O slujbă era modalitatea lui de a-și întreține soția și cei patru copii după ce și-a epuizat modestele economii pentru a-și întreține familia. „Mă simt incredibil de recunoscător pentru asta”, a spus Payenda, în vârstă de 40 de ani. „Înseamnă că nu trebuie să fiu disperat”, scrie Washington Post.

Înalții oficiali americani au depășit în mare parte ideea războiului din Afganistan, care a început cu 20 de ani mai devreme cu promisiuni de democrație, drepturile omului și drepturile femeilor și s-a încheiat cu un președinte american care dă vina pe afgani, cum ar fi Payenda, pentru dezastrul lăsat în urmă.

Ads

„Deci, ce s-a întâmplat? Liderii politici din Afganistan au renunțat și au fugit din țară”, a spus președintele Biden, în timp ce afganii disperați s-au grăbit la aeroport a doua zi după căderea Kabulului, adăugând: „Le-am dat toate instrumentele de care aveau nevoie. Le-am dat toate șansele de a-și determina propriul viitor. Ceea ce nu le-am putut oferi a fost voința de a lupta pentru acel viitor”.

Întrebarea despre ce s-a întâmplat și cine era de vină l-a bântuit pe Payenda. „Nu am avut voința colectivă de a ne reforma, de a fi serioși”, a spus el. El a dat vina pe americani pentru că au predat țara talibanilor și că au trădat valorile durabile care se presupune că le animaseră lupta. S-a învinuit și pe sine.

Ads

„Te macină pe dinăuntru”, a spus el. Se simțea prins între vechea lui viață și visurile pentru Afganistan și o nouă viață în Statele Unite pe care nu și-o dorise niciodată cu adevărat. „În acest moment, nu am niciun loc”, a spus el. „Nu aparțin aici și nu aparțin acolo. Este un sentiment de vid, de gol”.

El a demisionat din funcția de ministru de finanțe cu o săptămână înainte ca talibanii să pună mâna pe Kabul, când președintele de atunci, Ashraf Ghani, l-a atacat într-o ședință publică și apoi i-a reproșat în privat eșecul ministerului de a face o plată relativ mică unei companii libaneze.

„Era furios”, și-a amintit Payenda. Tensiunea plecării americanilor și avansările talibanilor au scos la iveală ceea ce este mai rău în președintele afgan. Payenda nu a crezut că guvernul este pe cale să cadă, dar a simțit că a pierdut încrederea președintelui. O parte din el s-a îngrijorat chiar că Ghani l-ar putea aresta sub acuzații false. Așa că s-a urcat rapid într-un avion spre Statele Unite, unde îl așteptau soția și copiii, plecați cu o săptămână mai devreme.

Ads

Pe 15 august, ziua în care guvernul s-a prăbușit, Payenda s-a trezit în jurul orei 14.00 și a văzut un mesaj text de la directorul național al Băncii Mondiale la Kabul.

„Ce zi tristă!”

El a aruncat o privire pe Twitter, a aflat că talibanii erau responsabili de Afganistan și a tastat un răspuns: „Acum că s-a terminat, am avut 20 de ani și sprijinul lumii întregi pentru a construi un sistem care să funcționeze pentru oameni. Am eșuat lamentabil. Tot ce am construit a fost un castel de cărți care s-a prăbușit atât de repede! Un castel de cărți construit pe temelia corupției. Unii dintre noi din guvern au ales să fure chiar și atunci când aveam o ultimă șansă. Ne-am trădat oamenii!”.

Payenda credea în toate lucrurile pentru care americanii spuneau că luptă – democrație, drepturile femeilor, drepturile omului. A lucrat pentru Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională și Banca Mondială, iar în 2008 a venit pentru prima dată în Statele Unite ale Americii, mergând la Universitatea din Illinois cu o bursă Fulbright.

Ads

Chiar și în ultimii ani ai războiului, după ce ambițiile americane s-au redus de la lăsarea în urmă a unei țări stabile și democratice la pur și simplu o plecare rapidă, Payenda făcea parte dintr-un mic grup de tineri reformatori educați în Occident, care încă credeau că este posibil să construiască o țară competentă și democratică. A devenit ministru adjunct al Finanțelor în 2016, hotărât să repare o parte din planificarea proastă care a făcut ca guvernul să nu poată cheltui până la 50% din bugetul anual. Când a părăsit guvernul în 2019 și s-a mutat temporar în Statele Unite, el a contribuit la creșterea sumei cheltuite la peste 90 la sută.

Doi ani mai târziu, o experiență de coșmar într-un spital din Kabul l-a atras înapoi în Afganistan. În noiembrie 2020, s-a întors în capitala afgană pentru a lucra la un proiect pe termen scurt pentru Ghani, când părinții lui s-au îmbolnăvit de COVID-19. Payenda și-a întrerupt munca și a petrecut 13 zile cu ei într-o unitate de terapie intensivă. „Cele mai grele 13 zile din viața mea”, a spus el.

Ads

Spitalul – una dintre cele mai bune facilități publice din Kabul – nu și-a putut permite un aparat de 200 de dolari pentru a-i ajuta mama să respire. Femeia a murit, cu Payenda lângă patul său.

Câteva săptămâni mai târziu, Ghani i-a oferit postul de ministru de Finanțe. Soția și foștii colegi ai lui Payenda l-au îndemnat să respingă oferta: talibanii câștigau teren, americanii plecau, corupția absorbea sume uriașe de venituri guvernamentale și amenințarea cu asasinarea era reală.

Dar condițiile din spital și suferința mamei lui l-au convins pe Payenda că trebuie să accepte postul. Atât timp cât credea că există încă o mică posibilitate de succes, trebuia să încerce.

Payenda a fost în mod special exasperat de decizia lui Biden de a rezerva 3,5 miliarde de dolari din rezervele înghețate de 7 miliarde de dolari ale băncii centrale afgane pentru potențiale litigii care implică supraviețuitorii atacurilor din 11 septembrie. Restul banilor vor merge pentru ajutor umanitar în Afganistan. Payenda era îngrijorat că aceste mișcări vor distruge moneda afgană, vor paraliza banca centrală și vor arunca și mai mulți afgani într-o sărăcie disperată. „Este scandalos”, a spus el. „Aceasta este cea mai mare lovitură pe care o puteți da economiei afgane”.

Ads