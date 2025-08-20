Cel puțin 76 de morți în Afganistan după ce un autocar plin cu persoane deportate din Iran a luat foc când se îndrepta spre Kabul VIDEO

Un autobuz care transporta afgani deportați recent din Iran a intrat într-o coliziune și a luat foc marți, zeci de bărbați, femei și copii pierzându-și viața, relatează CNN.

Cel puțin 76 de persoane au murit în urma ciocnirii care a avut loc pe un drum din Herat, a declarat pentru CNN purtătorul de cuvânt al guvernatorului, Mufti Mohammad Yousuf Saeedi.

Autobuzul, care plecase din Islam Qala, un oraș situat lângă granița dintre Afganistan și Iran, se îndrepta spre capitala Kabul când s-a produs accidentul, a spus Saeedi.

Imaginile de la fața locului arată autobuzul cuprins de flăcări, cu nori de fum dens care se ridică spre cer. Fotografiile arată vehiculul carbonizat, înconjurat de oameni.

Cadavrele carbonizate ale pasagerilor au fost transportate la un spital provincial, potrivit lui Ahmadullah Muttaqi, directorul Departamentului de Informații și Cultură din provincia Herat.

Cel puțin 17 copii au murit în accident, a declarat Muttaqi.

Accidentul devastator a avut loc în contextul intensificării deportării imigranților afgani fără documente din Iran. Teheranul și-a declarat anterior intenția de a expulza milioane de afgani fără documente care făceau în Iran munci prost plătite, adesea în condiții dificile.

Deportările – parte a unui program anunțat de Iran în martie – au crescut radical în zilele care au urmat conflictului dintre Iran și Israel, alimentate de acuzații nefondate că afganii ar fi spionat pentru Israel înainte și în timpul atacurilor.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, peste jumătate de milion de afgani au fost expulzați din Iran în cele 16 zile de după încheierea conflictului cu Israelul, în iunie, în ceea ce ar putea fi una dintre cele mai mari mișcări forțate de populație din acest deceniu.

Mulți afgani trăiesc de ani de zile în Iran, adesea în condiții semipermanente, în ciuda lipsei documentelor.

