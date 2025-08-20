Cel puțin 76 de morți în Afganistan după ce un autocar plin cu persoane deportate din Iran a luat foc când se îndrepta spre Kabul VIDEO

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 20 August 2025, ora 18:07
672 citiri
Cel puțin 76 de morți în Afganistan după ce un autocar plin cu persoane deportate din Iran a luat foc când se îndrepta spre Kabul VIDEO
Autobuz in flacari afganistan FOTO: X/TabZ

Un autobuz care transporta afgani deportați recent din Iran a intrat într-o coliziune și a luat foc marți, zeci de bărbați, femei și copii pierzându-și viața, relatează CNN.

Cel puțin 76 de persoane au murit în urma ciocnirii care a avut loc pe un drum din Herat, a declarat pentru CNN purtătorul de cuvânt al guvernatorului, Mufti Mohammad Yousuf Saeedi.

Autobuzul, care plecase din Islam Qala, un oraș situat lângă granița dintre Afganistan și Iran, se îndrepta spre capitala Kabul când s-a produs accidentul, a spus Saeedi.

Imaginile de la fața locului arată autobuzul cuprins de flăcări, cu nori de fum dens care se ridică spre cer. Fotografiile arată vehiculul carbonizat, înconjurat de oameni.

Cadavrele carbonizate ale pasagerilor au fost transportate la un spital provincial, potrivit lui Ahmadullah Muttaqi, directorul Departamentului de Informații și Cultură din provincia Herat.

Cel puțin 17 copii au murit în accident, a declarat Muttaqi.

Accidentul devastator a avut loc în contextul intensificării deportării imigranților afgani fără documente din Iran. Teheranul și-a declarat anterior intenția de a expulza milioane de afgani fără documente care făceau în Iran munci prost plătite, adesea în condiții dificile.

Deportările – parte a unui program anunțat de Iran în martie – au crescut radical în zilele care au urmat conflictului dintre Iran și Israel, alimentate de acuzații nefondate că afganii ar fi spionat pentru Israel înainte și în timpul atacurilor.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, peste jumătate de milion de afgani au fost expulzați din Iran în cele 16 zile de după încheierea conflictului cu Israelul, în iunie, în ceea ce ar putea fi una dintre cele mai mari mișcări forțate de populație din acest deceniu.

Mulți afgani trăiesc de ani de zile în Iran, adesea în condiții semipermanente, în ciuda lipsei documentelor.

Belarus și Iran întăresc cooperarea militară. Cei mai apropiați aliați ai Moscovei vor un parteneriat strategic
Belarus și Iran întăresc cooperarea militară. Cei mai apropiați aliați ai Moscovei vor un parteneriat strategic
Iran și Belarus, aliați ai Moscovei care susțin poziția Federației Ruse în războiul din Ucraina, își vor aprofunda relațiile bilaterale în toate domeniile, inclusiv militar....
Detalii șocante despre cei doi tineri care au murit în accidentul de pe A1. S-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
Detalii șocante despre cei doi tineri care au murit în accidentul de pe A1. S-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului
Doi tineri au murit marți dimineața, 19 august, după ce au fost loviți de un autotren, pe autostrada A1 București-Pitești. Cei doi erau pietoni și se aflau pe șosea când a avut loc...
#Afganistan, #accident, #Iran , #Afganistan
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ianis Hagi, la Rapid?
Digi24.ro
"Trump va face o greseala foarte mare." Avertismentul unui diplomat veteran privind garantiile de securitate pentru Ucraina
Adevarul.ro
Cum reusesc multi romani sa puna bani de-o parte: "Indiferent de venituri, trebuie sa traiesti din mai putin"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pentru Putin, negocierile interminabile sunt doar o parte a planurilor sale militare, susține The Economist
  2. Rusia transformă rețelele 4G civile în arme printr-o nouă dronă de recunoaștere și atac
  3. O fată de 13 ani, dispărută de la domiciliu, a fost găsită în casa unui bărbat de 36 de ani, cunoscut pe Internet
  4. Parlamentul European dă în judecată Consiliul Uniunii Europene pentru a anula regulamentul SAFE, planul de înarmare a Europei
  5. Noua cortină de fier a Europei. Lituania planifică o „linie de apărare” de-a lungul granițelor cu Rusia și Belarus: câmpuri minate, poduri capcană și zăbrele antitanc
  6. România trimite 51 de pompieri în Spania pentru a ajuta la stingerea incendiilor devastatoare de pădure
  7. Europa crede că negocierile de pace ale lui Trump vor eșua, dar îi susține în a demasca bluful lui Putin
  8. Cel puțin 76 de morți în Afganistan după ce un autocar plin cu persoane deportate din Iran a luat foc când se îndrepta spre Kabul VIDEO
  9. Femeia înjunghiată de fostul său partener într-un centru maternal apelase de două ori la poliție, care i-a spus că nu există un risc iminent
  10. Excelența în educație ca tradiție de familie la Laude-Reut