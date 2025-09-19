Talibanii au decis interzicerea cărților scrise de femei în universități. Alte 18 discipline eliminate pentru că încalcă „principiile Sharia”

Guvernul taliban a eliminat din sistemul de predare universitar din Afganistan cărțile scrise de femei, ca parte a unei noi interdicții care a scos, de asemenea, în afara legii predarea drepturilor omului și a hărțuirii sexuale.

Aproximativ 140 de cărți scrise de femei – inclusiv titluri precum „Siguranța în laboratorul de chimie” – s-au numărat printre cele 680 de volume considerate „problematice” din cauza „conținutului anti-Sharia și a politicilor împotriva talibanilor”.

Universităților li s-a transmis, de asemenea, că nu mai au voie să predea 18 discipline, un oficial taliban afirmând că acestea „sunt în conflict cu principiile Sharia și cu politica sistemului”.

Decretul reprezintă cea mai recentă dintre o serie de restricții impuse de talibani de la revenirea lor la putere, în urmă cu patru ani.

Chiar săptămâna aceasta, internetul prin fibră optică a fost interzis în cel puțin 10 provincii, la ordinul liderului suprem al talibanilor, într-o măsură despre care oficialii au spus că are scopul de a preveni imoralitatea.

Deși regulile au avut impact asupra multor aspecte ale vieții, femeile și fetele au fost afectate în mod deosebit: le este interzis accesul la educație după clasa a șasea, iar una dintre ultimele lor căi de formare suplimentară a fost tăiată la sfârșitul lui 2024, când cursurile de moașe au fost închise discret.

Acum, chiar și discipline universitare despre femei au fost vizate: șase dintre cele 18 interzise se referă în mod specific la femei, inclusiv Gen și Dezvoltare, Rolul femeilor în comunicare și Sociologia femeilor.

Ads

Guvernul taliban a declarat că respectă drepturile femeilor în conformitate cu propria interpretare a culturii afgane și a legii islamice.

„Un gol în educație”

Un membru al comitetului de revizuire a cărților a confirmat interdicția impusă în ceea ce privește cărțile scrise de femei, spunând pentru BBC Afghan că „toate cărțile scrise de femei au interdicție de a fi predate”.

Zakia Adeli, fost ministru adjunct al justiției înainte de revenirea talibanilor la putere și una dintre autoarele ale căror cărți au fost incluse pe lista interzisă, nu a fost surprinsă de măsură.

„Având în vedere ce au făcut talibanii în ultimii patru ani, nu era deloc exagerat să ne așteptăm să impună schimbări în programa școlară”, a spus ea.

„Având în vedere mentalitatea și politicile misogine ale talibanilor, este firesc ca, atunci când femeile însele nu au voie să studieze, opiniile, ideile și scrierile lor să fie, de asemenea, suprimate”, a adăugat.

Noile linii directoare, consultate de BBC Afghan, au fost emise la sfârșitul lunii august.

Ads

Ziaur Rahman Aryubi, director adjunct academic al Ministerului taliban al Învățământului Superior, a declarat într-o scrisoare adresată universităților că deciziile au fost luate de un consiliu de „oameni de știință și experți religioși”.

Pe lângă cărțile scrise de femei, interdicția pare să fi vizat și cărțile autorilor sau editorilor iranieni, un membru al comitetului de revizuire spunând pentru BBC că aceasta a fost concepută pentru a „preveni infiltrarea conținutului iranian” în programa afgană.

În lista de 50 de pagini trimisă tuturor universităților din Afganistan figurează 679 de titluri, dintre care 310 sunt fie scrise de autori iranieni, fie publicate în Iran.

Un profesor de la o instituție, care a dorit să își păstreze anonimatul, a spus că se teme că va fi aproape imposibil să fie acoperit acest gol.

„Cărțile autorilor și traducătorilor iranieni reprezintă legătura principală dintre universitățile afgane și comunitatea academică globală. Eliminarea lor creează un gol substanțial în învățământul superior”, a spus el.

Un profesor de la Universitatea din Kabul a declarat pentru BBC că, în aceste condiții, sunt obligați să pregătească singuri capitolele manualelor, ținând cont de restricțiile impuse de guvernul taliban.

Dar întrebarea crucială este dacă aceste capitole pot fi pregătite în conformitate cu standardele globale sau nu.

BBC a solicitat un punct de vedere de la Ministerul Educației al talibanilor.

Ads