AFIN se alatura ANAT si cere demisia de onoare a Ministrului Cadariu. Unde este mult promisa masura HoReCa 2021?!

AFIN – Asociatia Furnizorilor din Industria Nuntilor se alatura colegilor din cadrul ANAT cerand cu voce apasata demisia de onoare a Ministrului Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu.

Din punctul de vedere al celor 350 de membri ai asociatiei si al celor peste 100.000 de oameni care activeaza in aceasta industrie, domnia sa nu si-a respectat nici programul de guvernare si nici cuvantul dat in fata camerelor de luat vederi in ultimul an.

Acesta este momentul ca toata lumea sa afle ca am fost realmente dusi cu vorba si speram ca nu si mintiti atunci cand s-a discutat despre masura HoReCa 2021.

AFIN a transmis in mod constant necesitatea continuarii sprijinului pentru redresarea activitatii celor care activeaza in industria nuntilor si a evenimentelor, acestea inregistrand si in anul 2021 o scadere de 65% fata de anul 2019. Pentru o mai buna intelegere, scaderea cifrei de afaceri cumulate in 2020 fata de 2019 a fost de 87%.

Stim ca nu suna imbucurator ce spunem astazi cand nuntile au efectiv loc si multi s-ar intreba care este problema noastra a celor din industrie, reprezentati de catre AFIN – Asociatia Furnizorilor din Industria Nuntilor.

Ei bine in februarie 2022 Guvernul anunta promitator si incurajator ca va exista o masura HoReCa 2021 ce va ajuta industria sa razbata, cu atat mai mult cu cat realitatile economice actuale a facut ca preturile sa explodeze.

Zi de zi, AFIN a luptat ca Guvernul sa recunoasca si sa adauge practic in masura HoReCa 2021 si toate domeniile afectate ale industriei nuntilor si nu numai locatiile, in urma numeroasele intalniri, au agreat ca este o NECESITATE la nivel national ca aceasta industrie sa nu mai fie ignorata sau considerata mai prejos. Prin urmare, este evident ca masura HoReCa 2021 ne priveste in mod direct pe toti cei din AFIN.

DAR, cel mai important este ca orice promisiune facuta de catre Guvernul Romaniei se transforma in speranta si chiar planuri de viitor pentru jucatori, asa ca majoritatea a facut deja credite si s-a indatorat catre furnizori pe baza promisiunii confirmate de catre autoritati ca masura va aparea cel tarziu la inceputul acestei veri, o data cu rectificarea bugetara.

Ei bine, abia pe 12 iulie 2022, in timpul Conferintei de Presa a Ministrului Antreprenoriatului si Turismului, domnul Constantin Daniel Cadariu, aflam ca ministerul are practic tot ce este necesar pentru a implemanta HoReCa 2021, mai putin banii…

Citat: “Si… nu in ultimul rand, desi este ultimul punct , un program HoReCa 2021. Aici suntem conditionati exclusiv de alocari bugetare pentru ca nu avem asa ceva in acest moment. Din perspectiva ministerului, noi ne-am pregatit, deja am adoptat legislatia primara, am initiat Ordonanta de Urgenta, a fost adoptata de catre Guvern si acum am pregatit si acel Memorandum care este absolut necesar.“

Banii sunt asteptati de la Guvern, care la randul sau, din motive ce nu ne sunt cunoscute, nu ii directioneaza pentru a salva poate in al doisprezecelea ceas o industrie intreaga. Este inutil sa punctam ca aceasta industrie, in care activeaza 100.000 de oameni, oricat de putin verosimil ar parea, este la fel de importanta ca toate celelalte si fara de care celebrarea vietii in doi a mii de cupluri nu ar mai fi posibila.

Retorica noastra este de 2 ani aceeasi, vrem PREDICTIBILITATE, de data aceasta in ceea ce priveste deciziile noastre economice de functionare, dar si DESPAGUBIRE justa pentru cei 2 ani de restrictii si pierderi incomensurabile.

Ne-am saturat sa fim considerati o industrie peiorativa si asta in mod discriminatoriu, iar cand vine vremea celei mai frumoase zile din viata oricui, asteptarile sa fie totusi maxime fara a avea informatii despre cat de imposibil ii este industriei sa supravietuiasca in continuare.

Vom reveni de cate ori va fi necesar pe acest subiect, asa ca va anuntam de pe acum ca LUPTA NOASTRA NU A LUAT SFARSIT, dragi Guvernanti!

AFIN – Asociatia Furnizorilor din Industria Nuntilor – este singura asociatie si asociere a furnizorilor de nunti din Romania.

De mentionat este si ca AFIN este recunoscut drept partenerul oficial de discutii al autoritatilor romane pe orice subiect legat de industria nuntilor, participand activ la discutii si intalniri cu reprezentantii decizionali din Guvernul Romaniei/Prefectura si nu numai.

In plus, AFIN face parte din ACTE – Alianta pentru Cultura, Turism si Evenimente alaturi de APT (Alianta pentru Turism), HORA (Asociatia Hotelurilor si Restaurantelor), ACE (Aliante pentru Cultura si Evenimente).

