6,5 milioane de lei pentru românii care îşi schimbă maşinile vechi. Noi liste aprobate de AFM

Joi, 30 Octombrie 2025, ora 16:31
Programul Rabla 2025 FOTO /Pixabay

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat joi, 30 octombrie, în urma şedinţei Comitetului de Avizare, o nouă listă care cuprinde 425 de ecotichete în valoare de 6.510.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice. Preşedintele AFM, Florin Bănică, afirmă că prin acest demers vor fi „mai puţine maşini vechi pe şosele, mai multă siguranţă şi un pas real spre un transport mai curat şi mai eficient”.

După publicarea listei cu dosarele aprobate, AFM actualizează în aplicaţie statusul solicitantului în beneficiar aprobat pentru finanţare, precizează sursa citată.

„Prin aprobarea celor peste 420 de ecotichete, reconfirmăm sprijinul nostru pentru înnoirea parcului auto şi reducerea poluării. Programul Rabla 2025 înseamnă mai puţine maşini vechi pe şosele, mai multă siguranţă şi un pas real spre un transport mai curat şi mai eficient”, declară Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Bănică afirmă că acesta este „un motiv în plus” pentru care a ales să redirecţioneze „o sumă importantă” rămasă disponibilă pentru maşini cu motorizare clasică şi hibridă.

„Cererea pentru aceste tipuri de maşini este evident mai mare, dar păstrăm sprijinul şi pentru autovehiculele electrice. AFM rămâne consecventă în a oferi soluţii echilibrate şi responsabile pentru mobilitatea viitorului, în beneficiul oamenilor şi al mediului”, a mai spus sursa citată.

În termen de 60 de zile de la obţinerea statusului „beneficiar aprobat pentru finanţare“, solicitantul persoană fizică are obligaţia să distrugă şi să radieze din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat, iar ulterior să încarce documentele în aplicaţia informatică şi să introducă data radierii autovehiculului uzat.

AFM reaminteşte că în contextul cererii ridicate pentru achiziţia de autovehicule noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC), motociclete şi autovehicule cu sistem de propulsie hibrid, AFM a decis redirecţionarea a 45 de milioane de lei către această categorie de autovehicule, prin diminuarea bugetului alocat autovehiculelor electrice.

Solicitanţii persoane fizice se vor putea înscrie în aplicaţia informatică începând de joi, 6 noiembrie, ora 10:00, până la data de 15 decembrie 2025, ora 23:59, sau până la epuizarea fondurilor disponibile.

De asemenea, rămâne disponibilă înscrierea pentru achiziţionarea autovehiculelor electrice, în limita noului buget disponibil.

Lista dosarelor aprobate în cadrul acestui program este publicată pe site-ul www.afm.ro, la secţiunea aferentă Programului Rabla Auto persoane fizice.

