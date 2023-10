Isterie în Africa de Sud. Campionii mondiali s-au întors acasă VIDEO

O mulţime imensă de fani a întâmpinat campionii mondiali la rugby, componenţii naţionalei Africii de Sud, marţi dimineaţă, la aeroportul din Johannesburg, relatează L'Equipe.

La trei zile după victoria din finala Cupei Mondiale în faţa Noii Zeelande (12-11), Springboks a avut parte de o primire triumfală la aeroport.

Într-o înregistrare video postată pe reţelele de socializare ale cvadruplei campioane mondiale, căpitanul Siya Kolisi, cu drapelul Africii de Sud pe umeri, iese în plină viteză pe porţile aeroportului pentru a ridica trofeul în faţa unei mulţimi uriaşe şi bucuroase îmbrăcate în culorile ţării.

Aplaudat frenetic şi stropit cu şampanie, sportivul le-a dat apoi Cupa Webb-Ellis coechipierilor săi Eben Etzebeth şi Bongi Mbonambi.

The #Springboks are back in South Africa 🥳🇿🇦🏆#StrongerTogether pic.twitter.com/IBYKzlXxfn