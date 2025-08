Organizația teroristă Statul Islamic duce un război mortal în Africa, care amenință SUA. „Continentul este deja epicentrul jihadului global”

Grupările militante afiliate organizației Statul Islamic (ISIS) își extind operațiunile pe întreg continentul african, lansând atacuri tot mai frecvente și sporindu-și influența într-un mod care, potrivit experților, ar putea avea consecințe ce depășesc granițele Africii — inclusiv asupra securității Statelor Unite.

În ultima săptămână, atentatele comise în regiunea Congo și în zona Sahel au atras atenția presei internaționale. În estul Republicii Democrate Congo, forțele afiliate ISIS au revendicat un atac mortal asupra unei biserici, iar în Burkina Faso, mai mulți soldați au fost uciși într-o ambuscadă atribuită aceleiași rețele extremiste.

Aceste episoade se înscriu într-o tendință îngrijorătoare: grupările ISIS profită de conflictele locale și de instabilitatea cronică pentru a-și consolida prezența și a reprezenta o amenințare regională și globală tot mai serioasă.

Un expert în securitate, care a consiliat guverne și instituții militare în privința amenințărilor din Africa, a declarat sub protecția anonimatului: „Este vorba despre un efort pe termen lung, de durată, iar Statele Unite nu dispun de resursele necesare pentru a-l susține singure. Soluțiile trebuie să vină din partea guvernelor locale.”

Deși ISIS este asociat în mod tradițional cu Orientul Mijlociu, rădăcinile organizației s-au înfipt în Africa încă dinainte ca liderul său fondator, Abu Bakr al-Baghdadi, să proclame așa-zisul „califat” în Irak și Siria, în 2014. În Libia, spre exemplu, haosul provocat de căderea regimului Gaddafi a fost rapid exploatat de militanți care și-au declarat loialitatea față de ISIS.

În 2017, un adept libian al ISIS a comis primul atac major cu origine africană pe sol european — atentatul de la concertul Arianei Grande în Manchester, soldat cu 22 de morți.

Astăzi, gruparea dispune de mai multe filiale pe continent, inclusiv în Sahel, Africa de Vest, Africa Centrală, Mozambic și Somalia. Potrivit fostului emisar special al SUA pentru regiunile Marilor Lacuri și Sahel, J. Peter Pham, „Africa a devenit epicentrul violenței jihadiste”.

„În ultimii trei ani, peste jumătate din decesele cauzate de terorism la nivel global au avut loc în Africa, în special în Sahel,” a declarat Pham pentru Newsweek. „Deși nivelul amenințării variază de la o filială la alta, toate au devenit mai periculoase.”

