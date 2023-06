Faptele infame ale mercenarilor Wagner dincolo de războiul din Ucraina. Crime, afaceri dubioase și atacuri politice în Africa

Grupul de mercenari Wagner, finanțat de „bucătarul lui Putin“, Evgheni Prigojin își extinde activ operațiunile în Republica Centrafricană (RCA) și în țările învecinate, dincolo de sfera extracției de aur și diamante.

Mai nou se ocupă de prelucrarea lemnului, fapt ce a amplificat defrișările și degradarea ecosistemului din zonă pentru a extrage cherestea rară, dar facilitează și extinderea Wagner în țările vecine.

🧵Thread

Wagner PMC is actively expanding its operations in the Central African Republic (CAR) and neighboring countries, beyond the scope of gold and diamond extraction. This is supported by my satellite imagery analysis and information from @alleyesonwagner project: pic.twitter.com/GENsZrOEzi