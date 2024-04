Un afroamerican a murit în timp ce era imobilizat de un poliţist în Ohio. Scena amintește de moartea dramatică a lui George Floyd. „Nu pot să respir”

Un afroamerican, Franck Tyson, în vârstă de 53 de ani, care a ieşit recent de la închisoare, suspectat de faptul că era implicat într-un accident rutier, a murit în timpul arestării, pe 18 aprilie, într-un bar, în statul Ohio.

A fost o scenă care aminteşte de moartea lui George Floyd, în 2020, sub genunchiul unui poliţist alb, o dramă care a marcat profund America.

În imagini aparţinând poliţiei din Ohio, filmate de o cameră corporală a unui poliţist şi care circulă pe reţele e socializare, se aude cum bărbatul spune de mai multe ori că nu poate respira în tmp ce este ţinut la podea, încătuşat, în timp ce agentul ţine genunchiul pe spatele său.

Franck Tyson a murit în câteva minute.

In a body-camera video released by Ohio's Canton Police Department, officers are seen apprehending a man, identified as Frank Tyson, 53, who can be heard saying ‘I can't breathe’ as they pinned him to the floor https://t.co/yMM7QQ4L9p pic.twitter.com/ojM8Ik5mxQ

Scena are loc joi, la 18 aprilie, către ora locală 20.00 (vineri, 3.00, ora României).

Poliţişti intervin în urma unui accident implicând o mașină şi un stâlp electric.

Un trecător le-a semnalat că şoferul vehiculului s-a refugiat în barul vecin.

Poliţiştii împing uşa tavernei şi sunt primiţi de o femeie, ”Vă rog, scoate-şi-l de aici, acum!”, le cere ea.

Urmează o arestare în forţă.

WARNING: GRAPHIC ⚠️ Police in Ohio commit an extrajudicial execution on a man who's heard saying "I can't breathe." One of the cops proudly says "I've always wanted to be in a bar fight" while Frank Tyson, 53, is facedown on the floor dying without first aid. pic.twitter.com/Evlr46BHZF