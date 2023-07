Peste o sută de turiști, blocați mai multe ore în fosta locuință a scriitoarei Agatha Christie ”Este cam sumbru"

Peste 100 de persoane au rămas blocate timp de mai multe ore în Greenway, fosta locuinţă a celebrei scriitoare britanice de romane poliţiste Agatha Christie, în zona rurală din Anglia, scrie CNN.

Într-o serie de evenimente care ar fi putut fi desprinse direct din paginile unuia dintre romanele poliţiste ale lui Christie, grupul de turişti a rămas blocat după ce vremea furtunoasă a doborât un copac, blocând drumul care ducea spre proprietatea din comitatul Devon, în sud-vestul Angliei.

Caroline Heaven, o turistă care vizita Greenway, a contactat postul local de ştiri Devon Live pentru a răspândi vestea că aproximativ 100 de turişti au fost prinşi în terenul fostei case de vacanţă a lui Christie.

National Trust din Marea Britanie, care administrează situl istoric, a postat rapid un mesaj pe site-ul său, anunţând că un copac a căzut pe drumul cu o singură pistă care duce spre Greenway.

Un purtător de cuvânt al National Trust a declarat că este conştient de faptul că există "vizitatori, personal şi voluntari care se află încă la Greenway şi care nu pot pleca", adăugând că National Trust "face totul" pentru a le asigura confortul în timp ce aşteaptă.

Turiştii blocaţi au fost ocupaţi, bând ceşti de ceai în salonul de ceai al caselor şi jucând crichet pe gazon, a declarat Heaven pentru Devon Live.

Ads

Heaven, care a sosit vineri la casă a lăudat eforturile personalului de a avea grijă de turişti.

"Fac o treabă grozavă, ne oferă ceaiuri şi alte lucruri gratuite. Este cam sumbru", a remarcat ea.

Christie însăşi era cunoscută ca petrecând orele pe peluzele de la Greenway, jucând golf şi distrând oaspeţii cu fragmente din ultimele sale romane de mister, potrivit site-ului National Trust.

Turiştii prinşi în capcană ar fi avut, de asemenea, timp să exploreze grădinile împrejmuite de ziduri ale domeniului şi faimosul hangar pentru bărci, care serveşte drept scenă a crimei în romanul lui Christie, "Dead Man's Folly".

În ciuda atmosferei aparent calme, unii utilizatori de social media nu s-au putut abţine să nu facă o paralelă cu romanul emblematic al lui Christie, "And Then There Were None", în care zece străini sunt invitaţi în mod inexplicabil la un conac izolat de pe coasta Devon. Pe măsură ce membrii petrecerii sunt ucişi în mod misterios, grupul îşi dă seama în curând că există un ucigaş în mijlocul lor.

Ads

Un utilizator de social media a distribuit un link către articolul din Devon Live cu un tweet care număra invers: "99, 98, 97, 96, 94 (macabru), 93.". Un alt utilizator a distribuit articolul, sfătuindu-i pe turiştii prinşi în capcană să "implementeze imediat un sistem de camarazi".

Cu toate acestea, turiştii au sfârşit prin a avea o soartă mai puţin macabră decât cea a personajelor lui Christie, reuşind să părăsească domeniul vineri seara, după ce serviciile locale de salvare au reuşit să redeschidă drumul.

Totuşi, cei care doresc să guste din magia misterioasă a crimelor lui Christie vor trebui să mai aştepte puţin, deoarece National Trust i-a avertizat pe potenţialii vizitatori, într-o actualizare de sâmbătă, că Greenway va rămâne închis din cauza "pagubelor importante provocate de furtună" pe care le-a suferit.

Ads