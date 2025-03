Trump, agent rus, ar putea fi o posibilitate, atacă un deputat britanic. "Ar fi încununarea carierei lui Putin în FSB"

Deputatul britanic Graham Stuart a afirmat marți, 4 martie, pe platforma X că Donald Trump ar putea fi un agent al lui Vladimir Putin, o afirmație pe care a descris-o ca fiind "culminarea carierei lui Putin în FSB". Această declarație a fost respinsă de colegii săi din Partidul Conservator, conform BBC.

Stuart, un fost ministru care nu face parte din cabinetul din umbră al conservatorilor, a scris marți pe rețeaua lui Elon Musk: „Trebuie să luăm în considerare posibilitatea ca președintele Trump să fie un agent rus. Dacă acest lucru este adevărat, atunci recrutarea lui Trump ar reprezenta apogeul carierei lui Putin în FSB – iar Europa ar trebui să se concentreze asupra propriilor probleme”, relatează g4media.ro.

We have to consider the possibility that President Trump is a Russian asset.

If so, Trump's acquisition is the crowning achievement of Putin's FSB career - and Europe is on its own,