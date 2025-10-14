Mai mulți agenți ruși au fost arestați în Odesa și Liov pentru operațiuni de sabotaj. Filmau atacurile și le raportau superiorilor din Rusia

Autor: Maria Popa
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 07:34
390 citiri
Mai mulți agenți ruși au fost arestați în Odesa și Liov pentru operațiuni de sabotaj. Filmau atacurile și le raportau superiorilor din Rusia
Soldați ucraineni în misiune FOTO X/SBU

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) şi Poliţia Naţională au reţinut opt agenţi ruşi implicaţi în operaţiuni de sabotaj în sudul Ucrainei, precum şi două persoane din vestul Ucrainei pe care serviciile secrete ruse au încercat să le manipuleze pentru a comite atacuri incendiare, relatează Ukrinform citând SBU.

Aceştia s-au dovedit a fi bărbaţi cu vârste cuprinse între 19 şi 73 de ani, recrutaţi de la distanţă de inamic sub pretextul „câştigurilor uşoare”.

„Alţi doi au fost înşelaţi de ruşi care se dădeau drept ofiţeri SBU”, a declarat agenţia.

În Odesa, ofiţerii de securitate au prins un şomer local „în flagrant” în timp ce încerca să planteze un dispozitiv exploziv improvizat (IED) sub o linie de cale ferată.

Bărbatul colectase explozibilul dintr-o ascunzătoare pregătită în prealabil de agenţii ruşi. Ofiţerii SBU au reţinut, de asemenea, alte şapte persoane în regiunea Odesa, care dăduseră foc la cabinete de relee de pe căile ferate locale pentru a perturba logistica militară ucraineană.

Ei au filmat atacurile incendiare pentru a le raporta superiorilor lor din Rusia. În Lviv, doi rezidenţi în vârstă de 19 ani au fost descoperiţi după ce au dat foc unei poşte şi unor intrări rezidenţiale, la instrucţiunile ruşilor.

Contrainformaţiile au descoperit ulterior că ruşii se dăduseră drept ofiţeri SBU, păcălind tinerii să creadă că participau la o „operaţiune specială” ucraineană. „Conform legendei furnizate de inamic, ţintele ar fi adăpostit „criminali” care acţionau împotriva Ucrainei.

După cum a raportat anterior Ukrinform, SBU a reţinut recent un dezertor ucrainean recrutat de Rusia, care plănuia un atac terorist în centrul oraşului Zaporojie.

Coreea de Nord a primit ajutor din partea Rusiei în dezvoltarea submarinelor sale, anunță ministrul apărării sud-coreean
Coreea de Nord a primit ajutor din partea Rusiei în dezvoltarea submarinelor sale, anunță ministrul apărării sud-coreean
Coreea de Nord a primit probabil ajutor tehnic din partea Rusiei pentru dezvoltarea submarinelor sale, a declarat luni, 13 octombrie, ministrul Apărării sud-coreean Ahn Gyu-back, în faţa...
Vestea anunțată de Zelenski, care l-ar zgudui pe Putin: Ucraina a primit verde de la Trump să declanșeze atacurile letale
Vestea anunțată de Zelenski, care l-ar zgudui pe Putin: Ucraina a primit verde de la Trump să declanșeze atacurile letale
Ultimele evoluții ale războiului Rusiei, care a depășit 3 ani și 7 luni, riscă să escaladeze dacă liderul de la Kremlin își continuă ofensiva sângeroasă. Acum vestea anunțată de...
#agenti rusi, #arestati, #razboi Ucraina, #sabotaj, #sabotaj rusia ucraina, #razboi ucraina rusia , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
N-a stat pe ganduri, dupa ce i-a hranit pe soldatii rusi si a fost talharita de acestia! "Iti iau tot ce ai"
Digi24.ro
Seful NATO rade de submarinele rusilor:"Pare o vanatoare a celui mai apropiat mecanic"
Adevarul.ro
Cum verifici online vechimea in munca si contributiile sociale. Ghid util pentru angajati

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Numerele de telefon private ale unor personalități precum Donald Trump jr și prim-ministrul Australiei au fost publicate pe un site american
  2. Efectul de bumerang al politicii fiscale impuse de Donald Trump. Taxele vamale sufocă companiile și consumatorii americani
  3. Biden îl felicită pe Trump pentru acordul de încetare a focului în Gaza. „Vor avea în sfârşit şansa de a-şi reconstrui vieţile”
  4. Mai mulți agenți ruși au fost arestați în Odesa și Liov pentru operațiuni de sabotaj. Filmau atacurile și le raportau superiorilor din Rusia
  5. Donald Trump, laude deșănțate la adresa unor lideri apropiați. Viktor Orbán a beneficiat de cele mai multe elogii: "Ești fantastic"
  6. Avertisment fără precedent pentru politicieni, emis de serviciul de informații britanic MI5. Sunt în ținte pentru China Rusia și Iran
  7. Cele 3 autostrăzi esențiale pentru Moldova. Care e stadiul lucrărilor și proiectele ce riscă mari întârzieri. Probleme de finanțare
  8. Ce este, de fapt, „războiul hibrid” și cum se manifestă în țările atacate. Un general român a definit conceptul: „Combină subtil aceste mijloace”
  9. Flancul estic al NATO, gata de o idee fenomenală contra lui Putin: E momentul să băgăm Rusia în mlaștină, strategie surpriză
  10. Vestea anunțată de Zelenski, care l-ar zgudui pe Putin: Ucraina a primit verde de la Trump să declanșeze atacurile letale