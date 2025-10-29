România are de plătit aproape 60 de milioane de euro către Agenția Spațială Europeană, inclusiv datorii de aproape 30 de milioane. Ce utilitate are participarea la ESA

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 13:24
România are de plătit aproape 60 de milioane de euro către Agenția Spațială Europeană, inclusiv datorii de aproape 30 de milioane. Ce utilitate are participarea la ESA
Cosmos - FOTO Pixabay

România are de plătit, în acest moment, aproape 60 de milioane de euro către Agenția Spațială Europeană (ESA), inclusiv datorii de aproape 30 de milioane de euro, care datează din anul 2024.

În această situație, România pierde din nou, pentru a doua oară, dreptul de vot în cadrul ESA, anunță site-ul Edupedu la data de 29 octombrie 2025.

România are "contribuțiile obligatorii plătite la zi" către ESA, dar pentru contribuția la programele opționale ale ESA pe anul 2025 nu s-a făcut nicio plată, iar pentru anul 2024, în cazul acelorași programe opționale, s-a acumulat o sumă restantă substanțială, a explicat Andrei Alexandru, președintele Autorității Naționale pentru Cercetare.

Această situație fusese semnalată inițial de cosmonautul Dumitru Prunariu, membru în Consiliul de Administrație al Agenției Spațiale Române, care a avertizat că această instituție „a ajuns din nou, a doua oară în istoria ei, să nu-și plătească contribuția și să nu mai avem drept de vot sau de a accesa anumite programe europene”.

Datoria s-a acumulat în condițiile în care România abia reușise, conform unui anunț din ianuarie 2023, să acopere toate datoriile acumulate începând din 2017, ce lăsaseră România fără drept de vot în cadrul ESA. Ca urmare a plăților efectuate în anul 2022, România reprimise dreptul de vot.

"În ceea ce privește contribuția pentru programele opționale ale ESA, acolo trebuie inițiată o Hotărâre de Guvern, pe care o vom iniția atunci când vom avea disponibilități bugetare. Deocamdată, bugetul nostru pe anul 2025 nu a prevăzut bani pentru opționale", a precizat Andrei Alexandru.

În anul 2023, Ministerul Cercetării preciza că „sumele alocate prin ESA pot fi utilizate de către institutele de cercetare naționale, de către universități și companii de înaltă tehnologie românești, pentru a permite accesul organizațiilor din România la tehnologiile din patrimoniul ESA, în vederea dezvoltării și promovării de capacități naționale de cercetare, educaționale și industriale, în domeniile spațial, aeronautic, securitate și alte domenii conexe.”

Prin programele ESA, România a obținut până acum un "retur al contribuției naționale" de 86 la sută, pentru perioada în care contribuția a fost achitată. Capacitățile naționale de cercetare - inovare ar permite creșterea acestui retur la 100%.

#Agentia Spatiala Europeana, #cercetare stiintifica, #spatiu cosmic, #Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, #Dumitru Prunariu, #Agentia Spatiala Romana , #Comisia Europeana
Comentarii
Poza Ronald_Reagan2
Ronald_Reagan2
rank 5
Alte sinecuri... Vezi tot
Adaugă comentariu
