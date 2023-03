5 motive ca sa apelezi la iAgency, o agentie SEO… de top

Esti nou lansat in domeniul afacerilor digitalizate sau, dimpotriva, detii un astfel de business de ceva vreme, dar rezultatele intarzie sa apara? Indiferent de natura site-ului pe care il detii si a publicului tinta pe care il vizezi, orice business online necesita promovare de baza si continua pentru a da randament din punct de vedere antreprenorial.

In primul rand, daca te afli la inceput de drum, iti trebuie fara dar si poate un boost de vizibilitate in Google, cel mai popular si utilizat motor de cautare in randul internautilor carora intentionezi sa te adresezi. Pe de alta parte, indiferent daca activezi in e-commerce de mult timp si esti relativ multumit de roadele muncii tale sau, dimpotriva, acestea lipsesc cu desavarsire, e-marketingul te poate sprijini din plin in drumul tau catre succesul real.

Astfel, ai nevoie de un aliat de nadejde, care nu doar sa-ti ofere o solutie de moment – intrucat piata virtuala poate fi extrem de volatila si competitiva –, ci totodata sa te consilieze pe termen lung din mai multe puncte de vedere privind prezenta ta pe Internet. Un asemenea aliat poate fi, fara dubii, iAgency.ro – agentie SEO de top, cu servicii profesioniste si integrate.

O agentie SEO cu adevarat orientata spre nevoile si asteptarile clientului iti poate propune, pe langa serviciile de optimizare a site-ului tau pentru motoarele de cautare, inclusiv alte tehnici de promovare conexe. De pilda, daca te afli in situatia in care un boost rapid de trafic si, implicit, vizibilitate ti-ar fi de mare ajutor in strategia ta de marketing, poti recurge inclusiv la campanii de tip PPC (Pay Per Click).

Deseori, in mod special in cazul brandurilor nou lansate in mediul virtual, este chiar recomandata combinarea PPC-ului cu SEO, pentru a pasi cu dreptul catre telul propus. O agentie SEO de top, precum cea mentionata anterior, poate pune la dispozitia clientilor sai terti colaboratori in acest sens (sau poate interveni chiar prin intermediul unui departament in-house).

In ceea ce priveste motivele concrete, in termeni de e-marketing productiv, pentru care sa apelezi la iAgency, acestea pot fi sintetizate astfel:

1. Experienta vasta in domeniul marketingului, in general, si in marketing digital, in special. Anul acesta marcheaza 15 ani de iAgency.ro, agentie SEO si de marketing interactiva.

2. Cresterea traficului organic cu aproximativ 35%, in medie, in primele 3 luni de Search Engine Optimization.

3. Cresterea conversiilor cu circa 50%, in mod obisnuit, dupa primele 6 luni de activitate intensa si consecventa, fara intrerupere.

4. Increderea acordata de catre clienti, in proportie de 85%, in ceea ce priveste continuarea contractului de colaborare dupa cele 6 luni considerate a fi un „test / reper de satisfactie”.

5. Nu in ultimul rand, in general, valoarea rentabilitatii investitiei (ROI – Return on Investment) atinge pragul de 100% pentru majoritatea clientilor din portofoliul agentiei SEO iAgency.ro.

Asadar, daca iti doresti sa ajungi in topul Google in mod organic, sa castigi brand awareness, sa inspiri incredere potentialilor tai clienti si, automat, sa iti sporesti profitul (veniturile), apeleaza la optimizare SEO… de top!

