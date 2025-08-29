O cunoscută agenție de turism riscă să lase turiștii români fără vacanță: "Ne confruntăm cu un blocaj financiar"

Autor: Mihai Diac
Vineri, 29 August 2025, ora 18:00
318 citiri
O cunoscută agenție de turism riscă să lase turiștii români fără vacanță: "Ne confruntăm cu un blocaj financiar"
Pasager în aeroport - FOTO Pixabay

Proprietarul Agenției Cocktail Holidays, acuzată că nu a plătit colaboratorii și că a compromis vacanțele a numeroși turiști, precizează că traversează o perioadă dificilă cauzată în principal de situația economică degradată a mediului de afaceri și că se confruntă cu un blocaj financiar temporar, dând asigurări că depune toate eforturile pentru a redresa activitatea în cel mai scurt timp.

”Pentru fiecare rezervare în parte, anunțăm punctual dacă serviciile sunt achitate sau nu, astfel încât fiecare turist sau agenție intermediară să cunoască exact situația”, precizează agenția.

”Informăm turiștii, furnizorii de servicii și agențiile intermediare că traversăm o perioadă dificilă cauzată în principal de situația economică degradată a mediului de afaceri. Ne confruntăm cu un blocaj financiar temporar și depunem toate eforturile necesare pentru a redresa activitatea companiei în cel mai scurt timp posibil”, anunță Dan Goicea, proprietarul Cocktail Holidays, într-un comunicat transmis News.ro.

Goicea precizează că echipa Cocktail Holidays analizează în prezent toate colaborările cu partenerii interni și externi, în vederea eliminării oricăror potențiale pierderi.

”Verificăm situația plecărilor în ordine cronologică și transmitem agențiilor partenere informații privind eventualele anulări, pentru ca turiștii să fie informați din timp. Pentru fiecare rezervare în parte, anunțăm punctual dacă serviciile sunt achitate sau nu, astfel încât fiecare turist sau agenție intermediară să cunoască exact situația. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat turiștilor și partenerilor noștri și îi asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru a găsi cele mai bune soluții și pentru a onora angajamentele asumate. Facem și un apel la calm, în același timp. Înțelegem pe deplin situația dificilă creată clienților și partenerilor noștri și îi asigurăm că întețim eforturile pentru revenirea la normal a situației”, transmite deținătorul Cocktail Holidays.

El precizează că agenția este ”o afacere de familie, o afacere românească, pentru care întotdeauna au primat profesionalismul în breaslă, oferirea serviciilor turistice de calitate clienților săi și reputația”.

”Informăm despre situația dificilă cu care ne confruntăm din respect pentru turiștii noștri, pe care i-am deservit cu profesionalism încă din 1993, anul înființării companiei noastre, și față de partenerii noștri români și străini, cu care avem relații solide de colaborare zeci de ani”, explică Dan Goicea.

Touroperatorul Cocktail Holidays, unul din cei mai vechi din România, este acuzat de mai multe agenții de turism revânzătoare că nu și-a plătit colaboratorii - cum sunt, de exemplu, companiile aviatice și hotelurile din destinațiile turistice - iar zeci de turiști români au fost amenințați că trebuie să evacueze hotelul, deși plătiseră pachetele de vacanță.

Potrivit informațiilor obținute de News.ro, Cocktail Holidays are probleme de cash flow și nu se știe dacă le va depăși sau nu. Proprietarul companiei, Dan Goicea, care este totodată și vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), nu a putut fi contactat pentru declarații.

Alin Burcea, președintele ANAT, a declarat pentru News.ro că touroperatorul Cocktail Holidays are probleme cu banii și probabil urmează să își ceară insolvența. Reprezentantul ANAT sfătuiește turiștii care au cumpărat pachete de la Cocktail Holidays să NU urce în avion și să verifice dacă au fost făcute plățile către companiile aeriene și către hotelurile unde urmau să fie cazați.

Alin Burcea acuză totodată Guvernul că nu a fost receptiv la propunerea agențiilor de turism, privind înființarea unui fond de garantare a agențiilor de turism și a altui fond de garantare pentru biletele de avion, măsuri pentru care e nevoie de acte normative.

Turiști români aflați în mai multe destinații de vacanță s-au trezit că nu mai au cazarea plătită sau bilete de avion. O mare agenție ar avea probleme financiare
Turiști români aflați în mai multe destinații de vacanță s-au trezit că nu mai au cazarea plătită sau bilete de avion. O mare agenție ar avea probleme financiare
Touroperatorul Cocktail Holidays, unul dintre cei mai vechi din România, este acuzat de mai multe agenții de turism revânzătoare că nu și-a plătit colaboratorii - cum sunt, de exemplu,...
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România unde există un Turn Eiffel de 50 de metri înălțime FOTO
Ce s-a ales de „imperiul” milionarului care atrăgea 10.000 de turiști pe sezon. Locul din România unde există un Turn Eiffel de 50 de metri înălțime FOTO
Ferma Hermes a fost o importantă atracție turistică a anilor '90. În fiecare sezon estival, 10.000 de oameni se cazau ori, pur și simplu, se bucurau în trecere de atracțiile proiectului...
#agentie turism, #turism, #vacanta, #blocaj financiar, #cocktail holidays, #ANAT, #Bilete avion, #Alin Burcea, #insolventa , #agentii turism
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Tara din UE in care cetatenii se inghesuie sa se inscrie in armata, desi serviciul militar nu e obligatoriu. Cat castiga dupa instruire
ObservatorNews.ro
CALCUL: Cu cat va creste rata unui roman cu un credit de 60.000 de euro, dupa ce IRCC va trece de 6%
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Transformarea casei: Secretele unui design reușit, de la interior la exterior
  2. O cunoscută agenție de turism riscă să lase turiștii români fără vacanță: "Ne confruntăm cu un blocaj financiar"
  3. 9 pași pentru a obține o stare de bine în fiecare seară
  4. Minoxidil pentru femei: ce este și cum funcționează tratamentul
  5. CBD natural, solubil în apă - Potențial terapeutic și beneficii pentru organism
  6. Turiști români aflați în mai multe destinații de vacanță s-au trezit că nu mai au cazarea plătită sau bilete de avion. O mare agenție ar avea probleme financiare
  7. Horoscop zilnic. Vineri, 29 august. Zodia care ar putea avea probleme cu mijlocul de transport
  8. Bancul zilei: Care e diferența dintre vineri și restul zilelor
  9. Tot ce a mâncat, timp de două săptămâni, un medic care studiază sănătatea intestinului și cancerul de colon. "Uneori pur și simplu ai nevoie de calorii"
  10. O tânără de 25 de ani este mecanic auto și reface motoare. Lista mașinilor pe care nu le recomandă niciodată: „Sunt scumpe de reparat și nu rezistă mult” VIDEO

Ultimele emisiuni

Acum 5 ore

Update Politic,
Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”