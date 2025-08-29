O cunoscută agenție de turism riscă să lase turiștii români fără vacanță: "Ne confruntăm cu un blocaj financiar"

Proprietarul Agenției Cocktail Holidays, acuzată că nu a plătit colaboratorii și că a compromis vacanțele a numeroși turiști, precizează că traversează o perioadă dificilă cauzată în principal de situația economică degradată a mediului de afaceri și că se confruntă cu un blocaj financiar temporar, dând asigurări că depune toate eforturile pentru a redresa activitatea în cel mai scurt timp.

”Informăm turiștii, furnizorii de servicii și agențiile intermediare că traversăm o perioadă dificilă cauzată în principal de situația economică degradată a mediului de afaceri. Ne confruntăm cu un blocaj financiar temporar și depunem toate eforturile necesare pentru a redresa activitatea companiei în cel mai scurt timp posibil”, anunță Dan Goicea, proprietarul Cocktail Holidays, într-un comunicat transmis News.ro.

Goicea precizează că echipa Cocktail Holidays analizează în prezent toate colaborările cu partenerii interni și externi, în vederea eliminării oricăror potențiale pierderi.

”Verificăm situația plecărilor în ordine cronologică și transmitem agențiilor partenere informații privind eventualele anulări, pentru ca turiștii să fie informați din timp. Pentru fiecare rezervare în parte, anunțăm punctual dacă serviciile sunt achitate sau nu, astfel încât fiecare turist sau agenție intermediară să cunoască exact situația. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat turiștilor și partenerilor noștri și îi asigurăm de întreaga noastră disponibilitate pentru a găsi cele mai bune soluții și pentru a onora angajamentele asumate. Facem și un apel la calm, în același timp. Înțelegem pe deplin situația dificilă creată clienților și partenerilor noștri și îi asigurăm că întețim eforturile pentru revenirea la normal a situației”, transmite deținătorul Cocktail Holidays.

El precizează că agenția este ”o afacere de familie, o afacere românească, pentru care întotdeauna au primat profesionalismul în breaslă, oferirea serviciilor turistice de calitate clienților săi și reputația”.

”Informăm despre situația dificilă cu care ne confruntăm din respect pentru turiștii noștri, pe care i-am deservit cu profesionalism încă din 1993, anul înființării companiei noastre, și față de partenerii noștri români și străini, cu care avem relații solide de colaborare zeci de ani”, explică Dan Goicea.

Touroperatorul Cocktail Holidays, unul din cei mai vechi din România, este acuzat de mai multe agenții de turism revânzătoare că nu și-a plătit colaboratorii - cum sunt, de exemplu, companiile aviatice și hotelurile din destinațiile turistice - iar zeci de turiști români au fost amenințați că trebuie să evacueze hotelul, deși plătiseră pachetele de vacanță.

Potrivit informațiilor obținute de News.ro, Cocktail Holidays are probleme de cash flow și nu se știe dacă le va depăși sau nu. Proprietarul companiei, Dan Goicea, care este totodată și vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), nu a putut fi contactat pentru declarații.

Alin Burcea, președintele ANAT, a declarat pentru News.ro că touroperatorul Cocktail Holidays are probleme cu banii și probabil urmează să își ceară insolvența. Reprezentantul ANAT sfătuiește turiștii care au cumpărat pachete de la Cocktail Holidays să NU urce în avion și să verifice dacă au fost făcute plățile către companiile aeriene și către hotelurile unde urmau să fie cazați.

Alin Burcea acuză totodată Guvernul că nu a fost receptiv la propunerea agențiilor de turism, privind înființarea unui fond de garantare a agențiilor de turism și a altui fond de garantare pentru biletele de avion, măsuri pentru care e nevoie de acte normative.

