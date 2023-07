Cât de încărcată este acum Dunărea cu nave pentru transportul mărfurilor. Imaginea care arată aglomerația uriașă din Sulina VIDEO

Aplicațiile de monitorizare a traficului fluvial și maritim au surprins în după-amiaza zilei de luni, 24 iulie, un trafic infernal pe Dunăre.

Punctele care indică amplasamentul navelor de transport, în baza semnalului GPS emis, arată o aglomerație neobișnuită atât pe Dunăre, cât și pe Marea Neagră, la intrarea pe brațul Sulina.

Over 50 Cargo Ships are currently Anchored in the Danube River between Ukraine and Romania with most waiting for the Ports of Reni and Izmail in the Odesa Region of Ukraine to Reopen for Grain Shipment after they suffered a number of Strikes by Russia Shahed-136 “Kamikaze” Attack… pic.twitter.com/8d6zAjXpZP